Buruaga insiste en que la vía judicial para reclamar la financiación de Valdecilla "es un viaje a ninguna parte"

1/02/2018 - 13:43

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha insistido este jueves en que la vía judicial que el Gobierno de Cantabria va a emprender para reclamar financiación para Valdecilla "es un viaje a ninguna parte porque no va a prosperar y una estrategia profundamente irresponsable que forma parte de una escenificación".

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Buruaga ha defendido que "en lugar de montar un teatro", lo útil para Cantabria "es la reivindicación bien entendida, el trabajo riguroso, la lealtad institucional y la colaboración", y ha afirmado que al presidente, Miguel Ángel Revilla, y a sus socios de Gobierno, el PSOE, "no les interesa resolver los problemas de la comunidad autónoma, sino la polémica y sacar rédito político del frentismo".

La dirigente popular ha hecho hincapié en que "los únicos gobiernos" que han cumplido con Valdecilla han sido los del PP, que han destinado al hospital 284 millones de euros, frente a "cero" consignados por los gobiernos de Rodríguez Zapatero en las legislaturas en las que socialistas y regionalistas han dirigido la comunidad autónoma.

Ha recordado que fue el Gobierno de Rajoy el que "volvió a colocar" en 2013 la financiación de Valdecilla en los Presupuestos Generales del Estado y, desde entonces, ha consignado 79 de los 100 millones que quedaban pendientes.

Según Buruaga, si no se ha recibido más es porque el Gobierno de Cantabria "no ha sido capaz" de justificar el destino de los fondos y, por lo tanto, no ha podido suscribir el convenio de financiación anual, lo que le convierte en "el único responsable" de no haber cobrado la partida de 2016 y de la falta de consignación de 2017.

La presidenta del PP ha hecho hincapié en que un recurso que descansa sobre "el incumplimiento" de las obligaciones de quien lo presenta no puede prosperar, como tampoco puede prosperar una reclamación judicial de quienes "dejaron extinguir" en 2002 el convenio de financiación de Valdecilla.

Buruaga ha subrayado que al PRC y al PSOE "se le debería caer la cara de vergüenza" con Valdecilla, al primero porque Revilla "no ha sido capaz de reivindicar con seriedad y traer un solo euro para Valdecilla" cuando ha presidido la comunidad, y al segundo "por hacer ahora bandera del hospital con el pasado que tiene a las espaldas", puesto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "nunca" consignó en los presupuestos partidas para saldar esta deuda con la comunidad.

A su juicio, en lugar de dedicarse "al teatro", el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, debería abrir una negociación política para que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se aprueben, "porque sí recogen una partida para financiar el coste de las obras del hospital que terminó el Gobierno del PP".

Según la presidenta del PP, socialistas y regionalistas "saben" que el Gobierno de Rajoy les va a dar una "segunda oportunidad" porque Valdecilla tendrá otra vez una partida en los Presupuestos del Estado gracias al Partido Popular "y no por lo que hayan hecho el PRC y el PSOE, que es nada, y ahora tratan de anticiparse y apuntarse el tanto".