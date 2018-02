UGT apoya el sistema público de pensiones y ve que con fondos privados "puede no cobrar nada, como en Chile de Pinochet"

Álvarez apunta que el acuerdo que actualmente se está discutiendo con el Gobierno contempla que se incorpore la jornada de 35 horas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que el sistema público de pensiones "va a funcionar" en España, y considera que con el sistema de fondos privados y planes de pensiones "puede ocurrir como en el Chile de Pinochet, que ha dejado a millones de personas sin cobrar sus pensiones, porque un fondo privado que no tenga la garantía del Estado es un fondo que tiene riesgos".

Álvarez ha indicado a los periodistas en Sevilla que "centrar el debate de la Seguridad Social en términos de viabilidad económica es absurdo", toda vez que, según ha asegurado, "España gasta muy poco en pensiones, que no nos engañen". "Gastamos menos del 11 por ciento del PIB en pensiones, mientras que los alemanes, italianos o franceses gastan el 15 por ciento del PIB", ha aseverado.

Por ello, considera que el problema del sistema de pensiones en España "es un problema de ingresos", porque "los salarios han bajado, porque aunque se recupere el número de trabajadores no se recuperan el número de horas trabajadas, ya que muchos contratos tienen carácter temporal, y porque pagamos y subvencionamos a las empresas y autónomos cotizaciones que no tienen que ir a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social".

Considera en ese punto que "algunos conceptos puede que los tenga que pagar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero en algunos casos no; así, no se puede subvencionar el reparto de pizzas a través de la tarifa plana de autónomos".

Álvarez ha dejado claro que la subida de los salarios "es otro elemento clave", por lo que el sindicato tienen como objetivo claro "conseguir el salario mínimo convenio de 1.000 euros, pues con eso sí vamos a mejorar la recaudación y las cuentas de la Seguridad Social".

"Tenemos que aspirar a que la Seguridad Social en España tenga recursos procedentes de los impuestos, y me parece positivo que nos den datos de que mejora la recaudación, y es razonable que mejore con la actual situación de crecimiento económico en el país, pero los pensionistas y las personas que van a cobrar pensiones en el futuro en España tienen que tener la tranquilidad de que van a cobrar", ha aseverado.

El dirigente sindical ha rechazado la "campaña brutal que se ha montado en España en relación con que no se pueden pagar las pensiones, que viene dirigida por las entidades financieras, que quieren captar nuestros ahorros a través de los fondos de pensiones".

En ese sentido, tras dejar claro que "el que crea que tiene que hacer el fondo de pensiones, me parece muy bien, que lo haga, pero que no lo haga por miedo y porque piensen que el sistema público no va a funcionar".

A su juicio, "el sistema público va a funcionar", tras lo que ha apuntado que "el ahorro se puede hacer de muchas maneras, una de ellas es a través de los fondos de pensiones", tras lo que le ha recordado a los que invierten en fondos de pensiones que "cuando un fondo tiene un carácter universal, es muy grande y privado, y, cuando se invierte la pirámide de edad, nunca en ningún país se han pagado las pensiones a las que se habían comprometido".

Por ello, ha retado a que los que defienden los fondos de pensiones privados a que expliquen lo ocurrido con el sistema chileno establecido cuando gobernaba Pinochet. "Ahora nadie habla del sistema chileno, porque se ha hundido, ha fracasado y ha dejado a millones de personas sin cobrar su pensión, porque un fondo privado sin que tenga la garantía del Estado es un fondo que tiene riesgos", ha advertido Álvarez, quien ha apuntado que "el que quiera invertir en fondos de pensiones, que invierta, pero es un fondo que tiene riesgos".

Ha destacado que los sindicatos apuesta por el sistema público "por una Seguridad Social viable", por lo que "hay que ponerse manos a la obra y poner propuestas sobre la mesa.

LAS 35 HORAS PARA EL ESTADO

Pepe Álvarez ha aludido asimismo a la implantación de la jornada de 35 horas semanales entre los empleados públicos, sobre lo que ha explicado que al Ejecutivo en la fase previa de negociación de presupuestos le han pedido que las administraciones, también autonómicas y locales "deben recuperar plenamente toda los derechos para sus trabajadores, y en eso incluimos la jornada de trabajo, sobre la que España, tras la intervención de la UE, había fijado límites".

Ha explicado que el acuerdo que actualmente se está discutiendo contempla que se incorpore la jornada de 35 horas, tras lo que ha añadido que la Administración central "debe avanzar en la jornada de 35 horas y no es cuestión sólo de devolver el derecho a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, sino que la administración central también tiene que avanzar hacia las 35 horas semanales".

Considera que la vuelta a las 35 horas "no va a afectar al servicio ni a ciudadanos" y cree que para esa recuperación de 35 horas "hay métodos de organización del trabajo que permite hacerlo sin coste adicional para los ciudadanos".