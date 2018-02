PSOE-A critica que Montoro pida prudencia a Andalucía cuando "chantajea y no cumple sus obligaciones" en financiación

1/02/2018 - 14:03

El PSOE-A ha criticado este jueves que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pida "prudencia" a la Junta de Andalucía en su propuesta sobre financiación autonómica, después de que haya cifrado en 4.000 millones de euros los recursos adicionales que necesita, cuando dicho representante del Gobierno central "no cumple sus obligaciones" en materia de financiación y "chantajea" a las comunidades.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha explicado que esa es la propuesta que plantean los socialistas andaluces en el marco del grupo de trabajo constituido en el Parlamento andaluz para consensuar una postura sobre financiación y que ahora, una vez que el resto de partidos registren sus propuestas, "queremos conciliarla para que lo que salga del Parlamento, el Gobierno andaluz lo haga suyo".

Así, ha defendido que el problema no es la cifra de 4.000 millones adicionales que ha puesto encima de la mesa el PSOE-A, "sino la que año tras año no ha puesto Montoro para hacer efectiva una financiación justa para Andalucía". "El problema es que con el sistema caducado desde hace años, Montoro no pone ninguna una cifra para afrontar una negociación", ha proseguido antes de rechazar que el ministro, "que no cumple con su obligación y que se dedica a chantajear a las comunidades, ahora le afea al PSOE-A que cumpla con su obligación".

Y es que, a juicio de Jiménez, Montoro "tiene días": "unos días le parece que las 35 horas son buenas, otro malas y otro buenas, igual que con que se puedan hacer las entregas a cuenta sin que estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE), depende del día".

Para el PSOE-A, estos cambios de criterios son muestra de que el Gobierno central "tiene una inmensa debilidad de la que no tenemos por qué pagar los platos rotos los andaluces".

De este modo, también ha recordado que en el mes de enero se ha cumplido un año desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometiera en la Conferencia de Presidentes a poner en marcha la renovación del sistema de financiación pero, ha criticado el portavoz socialista, "hace un año y aquí estamos, Montoro no pone ninguna cifra y encima le molesta".

Mario Jiménez también ha lamentado que el titular nacional de Hacienda no haya aprovechado la visita que ha hecho este jueves a Andalucía, concretamente a Granada, para decir que va a poner en marcha el sistema de financiación y que va a convocar a las comunidades para empezar una ronda de contactos.

PIDE AL PP-A QUE SE SUME A LA DEFENSA DE ANDALUCÍA

Del mismo modo, y al hilo de los encuentros que están manteniendo los socialistas andaluces con el resto de fuerzas políticas para consensuar una postura en Andalucía sobre la financiación autonómica, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha dicho que por el momento estos encuentros "han funcionado razonablemente bien" y que en el grupo de trabajo "hay un clima de coincidencia muy amplio".

La única salvedad que ha expresado Mario Jiménez ha sido la situación con el PP-A, partido con el que se reúne por primera vez este jueves para abordar la financiación autonómica.

En este sentido, ha advertido de que es difícil el acuerdo con los populares porque se remiten a que se alcance un acuerdo en Madrid "con esa fórmula de la derecha española y andaluza de que las cosas de Andalucía se resuelvan en Madrid" y que el PSOE-A rechaza. "Parece que no se enteran de que el 28F cambió las cosas y las cosas de Andalucía se defienden aquí y lo defienden sus representantes", ha apostillado.

Así, ha opinado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "sigue en primero de Autonomía" y eso, como ha agregado Jiménez, "dificulta las cosas".

Por eso, el PSOE-A advierte de que si el PP-A sostiene que la financiación debe abordarse en Madrid, "renuncia al fuero andaluz, al Estatuto y a la defensa de Andalucía desde Andalucía, el PSOE-A no lo ha hecho nunca, ni ahora ni jamás".

Pero por contra, ha proseguido el portavoz socialista, "si el PP-A asume su responsabilidad y aparece como un PP de Andalucía y está dispuesto por encima de otras posiciones y ámbitos, por primera vez en su historia, a defender Andalucía desde Andalucía, nos encontraremos".

"Si defiende a Andalucía nos van a encontrar", ha agregado Mario Jiménez, quien ha dicho que los socialistas están "expectantes" a que el lunes, cuando termina el plazo, el resto de partidos presenten sus propuestas al grupo de trabajo y así "seguir el diálogo".

Por último, ha insistido en que la voluntad del PSOE-A es alcanzar un acuerdo de todo el Parlamento, y ha señalado que ven un grado de coincidencia "muy importante" con Podemos Andalucía, Ciudadanos e IULV-CA, y sobre el PP-A ven "mucha distancia", aunque espera que "hayan reflexionado y entiendan que la defensa de Andalucía la tenemos encomendados los representantes andaluces y las instituciones de nuestra autonomía".