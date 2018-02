Alonso asegura que la situación del profesorado asturiano es "razonablemente buena"

1/02/2018 - 14:00

El consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso, ha manifestado este viernes en el Pleno que la situación del profesorado de la enseñanza pública en Asturias es "razonablemente buena" si se compara con la del resto del Estado y ha garantizado que este 2018 si habrá oposiciones.

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Así, Alonso ha destacado que "la ratio profesor-alumno es de las más bajas del estado español, el clima de convivencia es también razonablemente bueno, al igual que las medidas de atención a la diversidad. Además ha rechazado que los profesores asturianos sean de los peores pagados, tal y como denunció el diputado del PP, David González Medina.

Ha indicado el consejero que si hay aspectos mejorables en la situación de los profesores asturianos: la tasa de interinidad y el aumento del horario lectivo de los docentes y ambas cuestiones son, según el consejero, responsabilidad del Gobierno del PP.

El consejero ha explicado además que se desarrollará la Ley de autoridad del profesorado y además se modificará el decreto de derechos y deberes para adaptarlo a las novedades.

Mientras, David González Medina, ha manifestado que según los propios sindicatos los profesores asturianos de la enseñanza pública son los que menos cobran de España y los que más horas pasan en los centros. Por eso el diputado del PP ha pedido al consejero que explique las medidas que van a tomar para que los profesionales asturianos dejen de ser los peor pagados.

Medina también ha culpado al consejero de no haber convocado oposiciones porque no ha querido, por lo que ha indicado es "responsabilidad suya que se haya incrementado la tasa de interinidad hasta niveles insoportables" y ha pedido a Alonso que aclare si habrá o no en 2018 oposiciones.

El diputado del PP también ha preguntado al consejero por el desarrollo de la ley de autoridad del profesorado que el Gobierno socialista "ha dejado guardada en un cajón" mientras las denuncias de los profesores por el acoso de alumnos o familias van en aumento.