Aguado dice que el acuerdo de investidura se ve "afectado" por el rechazo del PP a su ley de mandatos

1/02/2018 - 14:04

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado este jueves que el acuerdo de investidura firmado con el Gobierno regional se está viendo "afectado", al rechazar el PP su ley de limitación de mandatos votando a favor de la enmienda a la totalidad de los socialistas a la normativa de la formación naranja.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Aguado, después de que durante el Pleno de este jueves el PP haya votado a favor de la enmienda de PSOE a la proposición de ley de Ciudadanos que pretendía limitar los mandatos de la presidenta de la Comunidad.

"PP y PSOE para estas cosas siempre se alían y se han alineado para seguir atornillados en sus escaños, que es lo que pretenden", ha lamentado el portavoz de la formación naranja.

Su propuesta pretendía limitar los mandatos a un máximo de 8 años y, a su parecer, PP y PSOE han decidido "dar un patadón", algo que "perjudica a los ciudadanos" ya que después de tres años de legislatura "no va a ver la luz".

"Hoy lo han vuelto a demostrar, son enemigos acérrimos, pero no cuando hay que hablar de cosas que solucionan problemas a los ciudadanos. Cuando hay que defender su 'status quo' no tienen problema de votar en conjunto", ha criticado.

Así, Aguado tras ser preguntado sobre si esta cuestión puede afectar a su acuerdo de investidura, ha asegurado que "sí afecta" y "está afectando" y que, sobre todo, "a lo que afecta es a la palabra de la presidenta". "La realidad es que en esta legislatura no veremos la limitación de mandatos, ni la recogida en el BOE de esta ley. Se está viendo la cruda realidad de los viejos partidos que no quieren que nada cambie", ha lamentado.

En esta misma línea, sobre si hay posibilidad de que rompan ese acuerdo el portavoz de la formación naranja ha determinado de que a pesar de que la regeneración democrática y PP son "como el agua y el aceite", hay puntos que sí se están cumpliendo.

Por último, Aguado ha explicado que desde su partido no se puede impulsar "una reforma del estatuto de autonomía", pero que lo llevan pidiendo durante tres años. "Yo mandé una carta a PP y PSOE del estatuto de autonomía para eliminar aforamientos y decían que no, que había que hacer debates. Pero hemos visto que están venga a hacer debates y que no lo resuelven", ha concluido.