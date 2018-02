Trias prevé que la cuestión de confianza de Colau constatará su "absoluta" soledad el viernes

1/02/2018 - 14:00

"Si hacemos las cosas bien el Mobile no se irá"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El líder del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha augurado que la cuestión de confianza a la que este viernes se someterá la alcaldesa, Ada Colau, vinculada a la aprobación de los Presupuestos, constatará su "soledad más absoluta", porque prevé que todos los grupos le denegarán su apoyo.

Ha destacado este jueves en rueda de prensa que su grupo se abstuvo en la votación de los Presupuestos tras negociarlos para no perjudicar a la ciudad, pero que votará en contra de la cuestión de confianza vinculada a las cuentas: "No tenemos confianza en esta gente. Esto debe quedar muy claro".

Trias ha dicho que el rechazo de la oposición a la cuestión de confianza evidenciará que el Gobierno municipal es más débil que nunca, y que Colau está aislada y desorientada, en una postura desde la que no sabe alcanzar acuerdos, y desde una "situación en que el populismo y el activismo son incompatibles con dirigir con coherencia una ciudad".

Ha asegurado que ha cumplido con su compromiso de no hacer caer al Gobierno de Colau si rompía con el PSC tras su apoyo al artículo 155 de la Constitución, con su abstención a las cuentas.

También ha dicho que el equipo de Colau no hizo bien su trabajo al no garantizar las abstenciones necesarias, y ha insistido: "Una cosa es que nos abstengamos en el Presupuesto y otra es dar confianza a una persona que no lo está haciendo nada bien".

Quien gobierna debe ser generoso, según Trias, que ha dicho que Colau no lo hace porque sigue con un espíritu de activista, y ha avisado de que "la capacidad de liderazgo no es autoritarismo, es saber alcanzar acuerdos".

Es algo que considera que el Gobierno municipalno sabe hacer, por lo que ha debido recurrir a la cuestión de confianza para sacar adelante las cuentas, que se aprobarían automáticamente si en un mes la mayoría de la oposición no presenta un alcalde alternativo.

Preguntado por si tratará de articular esta mayoría alternativa, ha respondido que no sumarían apoyos suficientes: "Se debe saber sumar. Cuando ves que no sumas, no es necesario hacer el ridículo", y ha dicho que hubiera sido positivo para Barcelona aprobar las cuentas sin la cuestión de confianza, y más a las puertas del Mobile World Congress (MWC).

MOBILE WORLD CONGRESS

Sobre este congreso, ha celebrado que Colau pase de protestar contra compañías telefónicas a apoyar el Mobile, y ha destacado que el director de la GSMA, John Hoffman, haya pedido en un acto en el Ayuntamiento que Barcelona vuelva a convencerse de su potencial ya que no debe demostrárselo a la GSMA porque ya está convencida.

Trias ha subrayado el potencial de Barcelona y ha advertido de que no se debe discutir continuamente si el MWC se irá a otra ciudad: "Si hacemos las cosas bien, el Mobile no se irá. Depende de nosotros", y ha reclamado centrarse en alargar el contrato, que por el momento lo ubica en la ciudad hasta 2023.