CSIF-A convoca el 6 de febrero concentraciones simultáneas en toda Andalucía por la "caótica" situación de las urgencias

1/02/2018 - 14:10

Pide activar la Mesa de Urgencias, paralizada desde hace casi un año, "para abordar el problema de manera real y aportar soluciones efectivas"

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

CSIF Andalucía ha convocado concentraciones simultáneas en todas las provincias de la comunidad para el próximo día 6 de febrero, ante la "caótica" situación que viven los servicios de urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Así, el Sector de Sanidad de CSIF-A se concentrará en el Hospital de Torrecárdenas (Almería), en el Puerta del Mar (Cádiz), en el Reina Sofía (Córdoba), en el Juan Ramón Jiménez (Huelva), en el Virgen de la Victoria (Málaga) y en el Virgen Macarena (Sevilla); mientras que en Granada la protesta se celebrará ante la sede de la delegación del Gobierno de la Junta de la ciudad nazarí y en Jaén ante la delegación provincial de Salud.

En un comunicado, CSIF-A recuerda que "ya ha denunciado en reiteradas ocasiones las múltiples deficiencias" de los servicios de urgencias, "a pesar de haber caído en saco roto para el SAS", señala la presidenta del Sector de Sanidad, Eloísa Bernal. "Las deficiencias no son nuevas. Se remontan a tiempos pretéritos. Plantillas bajo mínimos, falta de sustituciones, una planificación ineficaz, unos recursos insuficientes que se han ido reduciendo progresivamente, etcétera, mientras los gerentes han negado la realidad. Las urgencias de nuestro sistema no dan respuesta a las necesidades que la ciudadanía demanda".

Para Bernal, "es preocupante que Andalucía siga liderando el menor gasto sanitario por habitante de toda España. El propio Defensor del Paciente indica cómo siguen incrementando las denuncias de los usuarios, culpando a unos presupuestos absolutamente insuficientes. Es preciso un compromiso social y político para evitar que los servicios de urgencias de Andalucía sigan siendo los que más reclamaciones acumulan de toda España".

En este sentido, explica que "las urgencias de Carlos Haya sean las que más reclamaciones tiene, seguidas de las del Virgen del Rocío y del Virgen Macarena en quinto y noveno lugar", mientras señala que "gracias a los profesionales las cifras no son peores. Ellos salvan en la mayoría de ocasiones la mala planificación de los responsables y los déficits del sistema. Nuestros profesionales no se merecen estar en las noticias de los telediarios por cuestiones como el colapso de las urgencias, las demoras, interminables horas antes del ingreso, falta de camas o sobresaturación".

Por todo ello, la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF-A resume que "en Andalucía tenemos unos profesionales de primera, pero un servicio de urgencias de tercera. Y, en paralelo, tenemos una Administración insensible, que no da respuesta a las necesidades ciudadanas, ni reconoce la labor de sus profesionales, que evade responsabilidades, que no afronta la problemática, ineficaz e ineficiente para dar unos servicios de calidad a los ciudadanos".

Para Bernal, "ha llegado el momento de decir basta", por lo que exige que se reúna la Mesa de Urgencias "para que se busquen soluciones eficaces y eficientes, dotando de los recursos necesarios". "Es hora de las soluciones y no de las excusas ni los parches. No podemos seguir soportando esta situación. Los responsables de la Administración no pueden seguir negando la realidad y deben asumir su responsabilidad".

Ante esta situación, el sindicato ha convocado las concentraciones del próximo 6 de febrero, "que deben dejar claro que es la hora de reclamar y pedir responsabilidades al sistema. No vamos a dejar que las urgencias sigan deteriorándose", concluye Bernal.