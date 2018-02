El PP espera que la Junta "invierta más" en la Sierra de las Nieves cuando se declare Parque Nacional

1/02/2018 - 14:12

El presidente del Ágora Rural del PP de Málaga, José Antonio Víquez, ha apuntado este jueves que espera que la Junta invierta más en la Sierra de las Nieves cuando se declare Parque Nacional, "porque en todos estos años atrás la inversión en mantenimiento por parte del gobierno socialista ha sido testimonial".

YUNQUERA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

"Esperamos que el diputado socialista Miguel Ángel Heredia haya anunciado este jueves en Istán que va a exigir a la Junta de Andalucía más implicación, y no a colgarse medallitas en un logro que es de todos, principalmente de los vecinos que conforman los municipios de la Sierra de las Nieves", ha apuntado el dirigente 'popular' y alcalde de Yunquera.

En este sentido, Víquez ha explicado que con la llegada de la primavera la Junta de Andalucía "sitúa una cancela de entrada que impide el acceso de vehículos al parque, obligando que los visitantes tengan que caminar más de un kilómetro y medio hasta llegar a la zona protegida".

"Esto no se hace por una mayor protección, sino porque la Junta no invierte nada en el mantenimiento de caminos y veredas, por lo que éstos no están practicables para el paso de vehículos", ha precisado.

Tal ha sido "la escasa inversión" en este apartado que ayuntamientos como el de Yunquera "han tenido que utilizar parte de los ya escasos recursos con los que contamos las entidades locales para la adecuación de algunos de los caminos", ha indicado.

Cuando la Sierra de las Nieves sea declarada finalmente como Parque Nacional, "esperamos que se van a producir muchas más visitas, por lo que no podemos estar con este tipo de limitaciones fruto de la absoluta incompetencia del gobierno socialista autonómico", ha añadido.

"Esto se arregla arreglando y manteniendo de forma adecuada los caminos y las veredas, algo que el Gobierno andaluz no ha hecho prácticamente nada, ni siquiera de cara a la prevención de incendios", ha alertado.

De hecho, la única inversión prevista por el Gobierno andaluz para este parque es precisamente en materia de incendios, "pero inexplicablemente eso no incluye el mantenimiento de caminos y de veredas". En este punto, Víquez también ha exigido una mayor inversión en materia de prevención de incendios así como un mayor número de retenes del Infoca.

Por último, Víquez ha sostenido que "en breve y después de muchas décadas, todos podremos celebrar la declaración como Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, un logro y un éxito conjunto; pero que no debe quedar ahí y tiene que contar con la implicación de todas las administraciones, sobre todo la de aquellas que, como el caso de la Junta, poco o nada invierten en esta zona", ha concluido.