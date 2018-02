La Plataforma Pro-Soterramiento advierte que el corte de la cinta inaugural del AVE en el Carmen "saldrá cara"

1/02/2018 - 14:29

El movimiento vecinal convoca una concentración este sábado para protestar porque se está ejecutando "sólo el AVE en superficie"

MURCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Pro-Soterramiento pretende que las autoridades "no corten la cinta" de la inauguración del AVE en la estación del Carmen, y ha advertido que los políticos "tienen perdida" la "rentabilidad electoral" del acto. "El día que traten de cortar una cinta en el Carmen, les saldrá cara y no tendrá rentabilidad política alguna, pero son tercos porque no tienen la humildad de reconocer que se equivocan".

"Ya perdieron la rentabilidad política cuando el 15 de septiembre vino el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a cortar la cinta en el puente de Morata, y no la cortó porque hubiera sido rechazado por los vecinos que estaban allí", según ha hecho saber el portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en las vías.

En concreto, la Plataforma ha ofrecido la rueda de prensa para convocar una concentración este sábado, a las 17.30 horas, ante la Delegación del Gobierno en la Región, en la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia, con el fin de protestar por la "falta de información y transparencia" por parte del Ministerio de Fomento, que estaría "incumpliendo los plazos" de las obras, "ejecutando sólo la construcción del AVE en superficie" y no el soterramiento.

La Plataforma, que ha hecho un llamamiento a realizar una concentración "pacífica", quiere protestar también contra el intento de las administraciones de "criminalizar" al movimiento vecinal y contra la intención de las autoridades de "politizar" el proyecto para "colgarse la medalla de la inauguración de cara a las elecciones".

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

"Nos encontramos de nuevo la incredulidad de la gente hacia sus gobernantes", según Contreras, quien lamenta que se están "incumpliendo de nuevo plazos de información que había prometidas" y la reunión de la comisión de seguimiento de las obras del AVE que se realizaba con una promesa de una periodicidad mensual "se ha cortado".

La última reunión fue el 16 de noviembre "y no sabemos cuándo se nos va a volver a convocar", según Contreras, quien ha criticado que a la Plataforma no se le ha comunicado "nada" y no están de acuerdo con esa "ruptura de la cadena de la información, sobre todo cuando estamos en la época de la transparencia".

De la misma forma, Contreras ha reprochado que las obras de llegada del AVE en superficie "son las únicas que se están haciendo" en este momento, ya que "no se está ejecutando el soterramiento". Las administraciones achacan este "incumplimiento en los plazos" a las "movilizaciones" de los vecinos, algo que Contreras ha tachado de "absolutamente falso".

Ha reconocido que ha habido unos hechos que, efectivamente, han supuesto la destrucción de "una parte de la barrera que separaba la vía provisional de los viandantes", pero ha asegurado que las vías "tienen un proceso que estaba reglado". De hecho, ha dicho tener la última documentación de ADIF datado en diciembre de 2017 en el que vienen marcados los plazos de ejecución.

Pues bien, Contreras ha criticado que los plazos de ejecución "están marcados en las previsiones, y no aparece en ningún sitio que se deba a retraso alguno". A su juicio, hay una política de "demonización y de desprestigio" de la Plataforma Pro-Soterramiento, con un "mecanismo de criminalización" de las movilizaciones ciudadanas, que son "pacíficas y no violentas".

A este respecto, ha recordado que la Plataforma cuenta con 30 años de historia, siempre con la "defensa no violenta y pacífica de nuestras reivindicaciones, que viene apoyada por el derecho que la Constitución consagra". Así, destaca que la Plataforma ha condenado siempre "los hechos "puntuales" de violencia "en el mismo día en el que se han producido".

Ha criticado que a Murcia va a llegar una vía de "segundo orden", y ha manifestado que la llegada del AVE es "falsa" ya que se está construyendo una vía de "muy segundo rango que no se parece en nada al r4esto de las vías de Alta Velocidad". Así, desde Monforte del Cid hasta San Isidro "van a llegar dos vá que atraviesan el túnel de Callosa, pero desde ahí hasta Murcia se convierten en una vía única".

Ha comparado esta situación a la de la A-7 cuando terminaba en Benidorm o cuando el Euromed terminó en Alicante. "En la provincia de Murcia vamos a tener una infraestructura ferroviaria de segundo rango y va a ser un embudo, porque la hipotética Alta Velocidad no va a poder superar los 160 kilómetros por hora", según Contreras, quien lamenta que es una solución "barata" que ha calificado de "engañifa".

"Esa no es la infraestructura que Murcia necesita", según Contreras, quien lamenta que la estación "no tiene otra salida que estar en el centro de la ciudad y tiene que ser con el soterramiento", pero insiste en que no llegue ningún tren del AVE antes de que finalice el soterramiento. "Y si tienen prisa para cortar la cinta, que la corten fuera de la estación del Carmen", ha advertido.

El hecho de que el AVE llegue a la estación del Carmen en estas condiciones "añade un plus de provisionalidad y peligrosidad que no podemos aceptar", según Contreras, quien cree que el "fondo" que explica todo esto es que los políticos "quieren cortar la cinta para las elecciones, es decir, la rentabilidad electoral del PP".

"Que corten la cinta en Beniel, que corten la cinta en Orihuela o en una parada provisional donde quieran, pero a la estación del Carmen no puede llegar en superficie porque quedará aparcado 'sine die' el soterramiento", según el portavoz de la Plataforma, quien ha reivindicado que la variante de Camarillas no sirva solo par dar salida a las mercancías sino que sea la "línea histórica a recuperar, con una línea electrificada y trenes modernos".

"Siguen en sus 13 yendo contracorriente y contra los intereses de la Región", según Contreras, quien cree que la línea de superficie "no tiene más interés que para las constructoras y para una élite muy limitada, porque es un tren caro".

LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS, PARALIZADA

Al ser preguntado por las pantallas de metacrilato que se están instalando en los límites de las vías, Contreras ha admitido que el proceso está "detenido" en las inmediaciones al paso a nivel de Santiago el Mayor, pero ha señalado que todavía hay sitios donde "no se pueden" instalar en el resto del recorrido porque hay vecinos que "no se avienen a la expropiación".

"Todavía hay dos vecinas que no aceptan las propuesta de Fomento, y nos consta desde ayer que están citadas para el día 7 y 8 de febrero para que evacúen sus viviendas", según Contreras, quien ha atribuido a este tipo de eventualidades el motivo de que no se haya podido culminar la instalación de las pantallas.

Sin embargo, lamenta que se culpabiliza a la Plataforma. "Ellos buscan una cabeza de turco, pero están faltando a la verdad", según Contreras, quien lamenta que el sistema que se quiere instalar en Murcia "no tiene las medidas de seguridad que debe de tener un AVE" y "es el que tenía el ALVIA en Angrois cuando se salió de la vía y produjo la catástrofe".