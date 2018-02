Asaja pide el voto en Soria para tener más peso en las reivindicaciones ante la Junta de CyL

1/02/2018 - 14:31

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha solicitado este jueves en Soria el voto, durante una jornada informativa, con el objetivo de tener más peso en las reivindicaciones de esta OPA ante la Junta de Castilla y León.

SORIA, 1 (EUROPA PRESS)

La organización agraria ha celebrado un acto en los salones Rosaleda de Soria para explicar los procedimientos para la tramitación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de este año, poniendo énfasis en los cambios de tramitación aparecidos con respecto al año anterior.

Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja, ha asistido al acto y ha solicitado la confianza hacia su organización, destacando los logros obtenidos en los últimos años.

El presidente regional ha destacado la importancia de que haya una gran movilización de voto de los agricultores, y ha expresado su rechazo a las modificaciones de la Consejería que ha impedido votar a un amplio elevado número de agricultores. En este sentido ha indicado que es "una vergüenza" y ha reconocido que hay "un gran cabreo entre los agricultores".

Dujo ha destacado que Asaja "no para" como "no lo hacen los agricultores", y ha recordado que este jueves ha comenzado el primer día de tramitación de la PAC 2018. En este ámbito, ha lamentado las trabas burocráticas que encuentra su colectivo a la hora de tramitar las ayudas ya que "un error puede privar al agricultor de cobrar no solo la cantidad que le corresponde este año, sino también en años posteriores".

Asimismo ha lamentado que cada año resulta "más complicado" realizar la tramitación.

Donaciano Dujo ha indicado que la postura de Asaja para el próximo periodo de la PAC que será de 2021 a 2027, es la "prórroga de los 923 millones de ayudas que recibe el sector", pero "optimizando su reparto", priorizando las ayudas a los agricultores activos y desarrollar más la ley de la cadena alimentaria.

Dujo ha pedido el voto para Asaja ya que su colectivo representa en Soria, la región, España y Europa, "la mayor organización agraria" y ha destacado el trabajo realizado durante años en movilización, información y servicios, con 43 oficinas rurales en la región y 150 profesionales ofreciendo servicios y 17.000 agricultores asociados.

El presidente provincial de la asociación en Soria, Carmelo Gómez, ha señalado el voto es "una de las mayores manifestaciones que pueden hacer los agricultores y ganaderos de cara a los próximos cinco años", ya que dan "fuerza" a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) de cara a las futuras negociaciones con la administración.