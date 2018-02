El musical 'Dirty Dancing', que recrea fielmente la película, ya ha vendido la mitad del aforo

El musical 'Dirty Dancing', que recrea fielmente la película que en 1987 protagonizaron Patrick Swayze y Jennifer Grey, llega al Palacio de Festivales de Cantabria con más de la mitad del aforo de sus seis funciones (del 15 al 18 de marzo) vendido.

Un éxito que continúa puesto que desde su estreno en diciembre de 2016 ya han disfrutado de los números musicales de Johnny y Baby más de 400.000 espectadores de una veintena de ciudades españolas.

El espectáculo, que no es un musical al uso puesto que los actores no cantan, solo interpretan y bailan, se han presentado hoy en Santander en rueda de prensa, en la que han participado los dos protagonistas que actuarán en el Palacio de Festivales, Laura Enrech y Pablo Ceresuela, así como la coordinadora de la productora Letsgo, Itxaso Barrios, y la directora general de Cultura de Cantabria, Evangelina Ranea.

La productora ha destacado que es "todo un lujo" la acogida del musical en Cantabria --plaza donde también han presentado con éxito otros espectáculos, como 'The hole'--, con más del 50% del aforo vendido. Se ofrecerá una representación el día 15, dos los días 16 y 17, y una el 18 de marzo.

En este sentido, ha reconocido que aunque la compañía había puesto "muchas expectativas" en 'Dirty Dancing', no imaginó "el caramelo" que ha resultado ser esta versión "absolutamente fiel" a la película. Incluso ofrece escenas inéditas de la cinta original que no aparecieron en el montaje final, con lo que hay "elementos nuevos".

Esta adaptación "tan fiel" conlleva un gran esfuerzo de producción --hay 64 personas trabajando en cada función de las que 24 son actores-- y la realización de "auténticas virguerías técnicas" porque "la escena se mueve delante del espectador". "Es un esfuerzo físico muy grande", ha apostillado.

Barrios ha explicado que la guionista de la película, Eleanor Bergstein, se mostró en principio reticente a la adaptación pero finalmente aceptó porque permitía al espectador "vivir en director gran parte de la historia", si bien a condición de ser ella quien dé el visto bueno a los protagonistas.

Una de ellas, Laura Enrech, ha destacado el "reto" y el "bombón" de interpretar a la ingenua Baby, un "icono de la cultura popular del siglo XX", para que el que se requiere saber actuar y bailar.

Enrech también ha puesto en valor la vigencia de una historia que se escribió hace 30 años pero que sigue "en voga". "Es el despertar sexual pero también el de la conciencia de adulto", ha resumido.

En el mismo sentido del "reto" que supone encarnar personajes "icónicos" se ha pronunciado Ceresuela, que ha destacado que, con este montaje, quieren que "la gente reviva los fotogramas, las escenas que aparecen en película". De hecho, ha apuntado que el espectáculo "no está pensado para ser interactivo pero acaba siéndolo".

Por su parte, la directora general de Cultura ha destacado que el teatro musical es un género "cada vez más demandado por los espectadores", por lo que ha confiando en que conseguir "el lleno los cuatro días".

En este sentido, la productora ha explicado que el espectador tipo es una mujer de entre 40 y 50 años, que "arrastra mucho público", tanto a amigas, como a parejas e hijos.

DATOS TÉCNICOS

El escenario cuenta con tres giratorios para mover los distintos sets de la escenografía que transportan al espectador a los diferentes lugares donde se desarrolla la obra, como el hotel Kellerman's donde Baby se aloja con sus padres en unas aparentemente aburridas vacaciones, el hall, el comedor, los cuartos del personal, el jardín, las habitaciones de los huéspedes y el sótano donde el staff practica el "dirty dancing".

El vestuario de la obra traslada al espectador décadas atrás: decenas de pelucas y varios cientos de prendas muestran el estilo de la época.

En el espectáculo se puede disfrutar de la versión original de las memorables canciones de la película, entre las que destacan Hungry Eyes, ¡Hey! Baby, Do you Love Me? y la galardonada con el Oscar (I've Had) The Time of My Life.

La propia autora del filme, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987.