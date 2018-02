Tirado (PP) reconoce "feeling" con De Miguel y dice que Cs no vería bien un gobierno con "los radicales de Podemos"

1/02/2018 - 14:50

Firmaría por que Cospedal fuera candidata en la región y Román en el Ayuntamiento de Guadalajara

GUADALAJARA, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario regional del PP, Vicente Tirado, ha afirmado que las relaciones con Ciudadanos "son buenas" y ha reconocido en referencia a su líder en la región, Orlena de Miguel, que hay "feeling" con ella, señalando que cree que la secretaria regional de Cs "no ve nada bien un gobierno con los radicales de izquierdas del Podemos de Page".

En un encuentro con los medios de Guadalajara, ha dicho que "firmaría ahora mismo" que María Dolores de Cospedal y Antonio Román se presentasen de nuevo para ponerse al frente del Gobierno de la región y la ciudad de Guadalajara, respectivamente, y ha dicho que "todos" los datos que tienen de elecciones dan al PP como partido ganador.

En este acto, al que han asistido la secretaria provincial y portavoz del grupo parlamentario, Ana Guarinos y Lorenzo Robisco, Tirado ha querido dejar claro que los resultados de Cataluña no son extrapolables a la región de Castilla-La Mancha en referencia concreta a la formación naranja.

Y en este sentido ha dicho que, en el caso concreto de Guadalajara o Castilla-La Mancha, Ciudadanos ha ido "a menos" tras matizar que el PP no está para "enfrentarse a Ciudadadanos", y de este modo ha precisado que un partido "no puede ser como Groucho Marx, y no se puede estar en el oportunismo" en referencia concreta a la prisión permanente revisable.

En cuanto a Cospedal y a Román, ha indicado que se trata de "la mejor presidenta y del mejor alcalde", aunque ha querido hacer hincapié que su prioridad no esta en eso porque "no se puede estar cuatro años especulando sobre candidatos". En este sentido, ha dicho que Román ha hecho que Guadalajara sea hoy la segunda capital de la región en población, pero ha insistido en que "ahora no toca eso".

En todo caso, también ha querido hacer hincapié en que tienen en el partido "más de una veintena de personas preparadas para gobernar Castilla-La Mancha", y que eso es lo importante, "más que los nombres".

Según Tirado, los ciudadanos están hartos también de "políticas de retrovisor y del, y tú más", y ha defendido un proyecto de futuro "de esperanza para la región frente al "conformismo" del actual gobierno PSOE-Podemos.