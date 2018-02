UGT hablará con el Gobierno para que Airbus potencie sus plantas en Andalucía "y no haya factorías a medio gas"

1/02/2018 - 14:52

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado que pedirá una reunión con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para pedirle que Airbus potencie sus fábricas en Andalucía y aumente la carga de trabajo de Airbus, para fomentar el desarrollo industrial de Andalucía, ya que, a su juicio, "no puede haber factorías con instalaciones magníficas pero funcionando a medio gas".

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Pepe Álvarez ha visitado las instalaciones de Airbus Tablada, en Sevilla, donde hay en torno a 1.000 trabajadores y donde ha reconocido que el sindicato "es consciente de la situación del sector aeronáutico espacial", por lo que ha apuntado que la visita "nos ha servido para ver unas instalaciones magníficas, que están a medio gas". "No hay una explicación razonable de por qué no están plenamente ocupadas, y constatamos que el plan industrial del año 2013 está parado, que el Gobierno español no está ejerciendo como debería su responsabilidad como parte del consorcio Airbus y por tanto creemos que hay una pérdida de oportunidades", ha lamentado.

En dicha visita el líder de UGT ha estado acompañado por la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, el secretario general de FICA-UGT Andalucía, Manuel Jiménez, el secretario sectorial de Materiales de Transporte, Electrónica y TIC de UGT FICA, Juan Vázquez, y su homólogo andaluz, Edmundo Otero, entre otros dirigentes sindicales.

En dicha visita han mantenido un encuentro con la sección sindical, han visitado las instalaciones de la fábrica y han celebrado una asamblea con los trabajadores, donde han resuelto todas las dudas de la plantilla.

En ese sentido, Álvarez ha precisado que el sindicato "ha adquirido compromisos con los trabajadores, para situarnos en el marco del camino que quiere UGT de recuperación de la industria o de políticas industriales por primera vez en España". Así, a su juicio, "si queremos mejorar la calidad el empleo y mejorar la calidad del modelo productivo de nuestro país, hay que apostar por la industria", ha señalado Álvarez.

El dirigente sindical ha explicado que el Gobierno central se ha comprometido a crear una subcomisión "que pueda situar políticas transversales de industria". A su juicio, "es fundamental que haya esa subcomisión para que se pueda conocer la opinión de los actores industriales, y situar al Gobierno cuáles son las necesidades desde el punto de vista de inversión en I+D+i y formación; ahí queremos trabajar a fondo y que sea asumido en líneas generales por todas las fuerzas políticas, para que los nuevos partidos tengan un conocimiento más amplio de todo lo relacionado con la industria", ha añadido.

A su juicio, "la desgracia de nuestro país es que viene un Gobierno y pone en marcha un plan industrial, y llega el siguiente Gobierno y lo mete en el cajón; todo ello nos hace perder oportunidades y la continuidad necesaria para el sector industrial", ha señalado.

En ese sentido ha adquirido el compromiso de pedir una reunión a la representante de España en el consejo de administración de Airbus, "para que conozcan nuestras inquietudes y que defienda los intereses de España frente a Alemania y Francia, pues no queremos ser los paganos de lo que no se pueden llevar los alemanes de Francia y que finalmente se llevan de España".

Álvarez ha anunciado que quiere hablar con el Ministerio del ramo para que Airbus "potencie sus fábricas en Andalucía", toda vez que "la política más favorable que se puede hacer para Andalucía es potenciar su industria, y Airbus es un ejemplo, porque destila más industria y genera más tejido productivo, que es lo que necesita Andalucía para mejorar su empleo, su recaudación fiscal o su formación", ha declarado Pepe Álvarez.

"Vamos a trabajar para que la fábrica de Sevilla se llene de trabajo, estas naves hay que llenarlas y nuestra organización va a poner todo para que sea posible. Espero que la Junta de Andalucía haga lo propio y que, además, el Gobierno tenga la inteligencia necesaria para saber que Airbus en Sevilla hay que potenciarla, porque con seguridad es uno de los puntos de anclaje que tenemos para el desarrollo de Andalucía y por lo tanto no tendría sentido que se disminuyera la carga de trabajo, sino al contrario, la carga de trabajo hay que repartirla favoreciendo el desarrollo de Andalucía", ha concluido.

RELANZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Por otro lado, según ha declarado el líder de UGT, el sindicato ha estado con trabajadores que "nos han parado para decir que están trabajando aquí gracias a los cursos de formación que le dio UGT, y eso es una gran satisfacción".

Por ello, ha exigido la necesidad de que "la formación profesional vuelva a coger velocidad de crucero y a potenciarse, lo necesitan los trabajadores, Andalucía y nuestro sistema productivo".

El dirigente de la sección sindical de UGT en Airbus Tablada Antonio Luis Rodríguez, ha reconocido que 2017 "ha sido un año duro", de forma que "tras conocer las noticias del A380, ello supone estabilizar y años de tranquilidad, y ahora estamos pendientes de qué va a pasar con el A400M, ya que los demás programas se están estabilizando, aunque no todo lo que queremos".

"Queremos que la distribución de las cargas que tiene Airbus, que está teniendo beneficios, se haga de manera normal, y no haya factorías fuera de nuestras fronteras con un crecimiento enorme, mientras que aquí estemos bajando la producción", ha añadido.

Rodríguez ha criticado que el pasado año han salido 23 trabajadores de tablada "y no se producen nuevas incorporaciones". "Antes teníamos crecimiento equilibrado gracias a la figura del contrato relevo, donde compañeros que se iban, compañeros que cubrían esas plazas".