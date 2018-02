Las víctimas de Spanair esperan que "no haya sorpresa" en el Congreso y salga adelante la comisión de investigación

1/02/2018 - 14:57

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), Pilar Vera, espera que en el pleno del Congreso de los Diputados del 6 de febrero "no haya sorpresa" y salga adelante la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas en agosto de 2008, y en el que perdieron la vida 154 personas.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 (EUROPA PRESS)

Vera hace estas declaraciones a Europa Press después de que esta semana la junta de portavoces del Congreso haya decidido incluir la solicitud de Unidos Podemos para crear una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair en el orden del día con la abstención del PP y el no de Ciudadanos (Cs) que, aseguró, les ha sorprendido.

"Esperamos que no haya sorpresa", ha dicho Vera para añadir que tienen sus "reservas", ya que aseguró que Cs "después de decir --a la asociación-- que sí, votó no". Por ello, espera que Cs rectifique y apoye la creación de la comisión, ya que si no cuestionó como explicarán los dos diputados canarios --Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez-- su voto en el archipiélago si siguen la disciplina de partido y votan en contra.

Por otro lado, admitió que si sale adelante la comisión casi diez años después del accidente, se abrirá "una puerta que era casi impensable hace un año", y aseguró que estarán pendiente para que trabaje "seriamente y rompa el axioma" de las comisiones de investigación en España.

Asimismo, agregó que los partidos políticos "están expectantes" en relación a esta comisión en cuanto a la defensa que realiza la Asociación de que "España no ha corregido nada" en la aeronáutica después de lo ocurrido con Spanair, a lo que agregó que la Comisión de Investigación de Accidentes y de Aviación Civil "no ha hecho su trabajo e incluso ocultó las causas" que desde el colectivo de víctimas se ha denunciado.