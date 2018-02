Álvarez confía en que el Ministerio no modifique para 2019 el RD sobre purines

1/02/2018 - 15:03

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, se ha mostrado este jueves confiada en que el Ministerio del ramo no modifique para 2019 el Real Decreto sobre Purines, en el que Asturias ha logrado excluir de la aplicación al 91,31 por ciento de la superficie declarada de la PAC.

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Durante el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, la consejera ha tenido que contestar a una pregunta relativa a este asunto formulada por Izquierda Unida. Si bien ha afirmado que "no tiene garantía" de que el Ministerio no modifique la normativa, ha afirmado que las condiciones que permiten a Asturias dicha exclusión "no van a cambiar" el año que viene, refiriéndose a las condiciones orográficas del terreno y el clima asturianos.

De ser necesario, ha afirmado la consejera, el Principado podrá "justificar que no es Asturias" quien tiene el problema con la contaminación por amoniaco procedente de los purines y el estiércol. "La solución hay que buscarla donde está el problema", ha señalado, apuntando a las granjas de porcino de otros territorios como las más contaminantes en este aspecto.