Cascos recuerda a Maroto que el Gobierno del PP necesita el voto de Foro para aprobar iniciativas

1/02/2018 - 15:05

Califica de "imprudentes" las declaraciones de Maroto sobre Foro y destaca que el PP obtuvo en País Vasco el 10% de votos y en Cataluña 4,2%

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha calificado este jueves de "imprudentes" las palabras del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, sobre Foro Asturias al calificarlo como un "partido residual" y le ha recordado que el Gobierno del PP "necesita el voto residual" para aprobar una iniciativa.

Álvarez-Cascos ha respondido así a las declaraciones de Maroto efectuadas ayer miércoles en su visita al Principado. El responsable nacional del PP calificó a Foro como "un partido residual en el conjunto de Asturias" y añadió que "el PP es una fuerza claramente emergente. "Nosotros tenemos que hacer valer nuestro proyecto con una apuesta de futuro y Foro representa al pasado. Es un partido que está agotado", apuntó.

El exvicepresidente del Gobierno de España y expresidente del Principado, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que "las declaraciones despectivas de Maroto hacia Foro me parecen unas declaraciones cuando menos imprudentes, porque no me imagino al diputado Maroto en el Congreso, después de hacer las declaraciones de Asturias, acercarse al diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca y espetarle lo del partido residual, al tiempo que le pide el voto residual que necesita su Gobierno para aprobar una iniciativa"

Álvarez-Cascos añade que "por otra parte, el señor Maroto se olvidó de que él mismo es responsable de un partido al que considera tan 'emergente' que obtiene el en País Vasco el 10% de votos, y en Cataluña acaba de obtener el 4,2%, por lo que me recuerda lo del proverbio clásico 'Alcaraván zancudo: para otros consejos, para sí ninguno'".