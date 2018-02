La Junta indica que el CTM de Bailén es "prioritario" e invita al alcalde a colaborar en vez de confrontar

1/02/2018 - 15:12

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Jaén, Rafael Valdivielso, ha indicado que el futuro Centro de Transporte de Mercancías (CTM) de Bailén es un proyecto "prioritario" para el Gobierno andaluz y ha invitado al alcalde, Luis Mariano Camacho (PP), a "ir de la mano" con la Junta en lugar de confrontar.

Valdivielso, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que el CTM es un proyecto incluido en la actualización del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista), dentro de la Red de Áreas Logísticas, por lo que se trata de "una infraestructura estratégica para la comunidad autónoma dentro de la planificación hasta 2020".

Como cualquier área logística, según el delegado, es "un proyecto a muy largo plazo" ya que "tiene que pasar por procedimientos y procesos complicados y complejos de aprobación de planes especiales", pero ha insistido en que la Junta de Andalucía "ha trabajado mucho en este proyecto y sigue trabajando para hacerlo realidad". De hecho, actualmente, una de las cuestiones que se viene abordando es la depuración de aguas residuales a través de la depuradora de Guarromán.

"El trabajo no ha parado en ningún momento y seguimos en ello", ha dicho Valdivielso, al tiempo que ha invitado al alcalde a colaborar con la Junta para "intentar desbloquear en el Ministerio un tema que es clave y que es básico para el desarrollo logístico de la provincia de Jaén como es desbloquear la inversión de Algeciras-Bobadilla donde el Ministerio ni está ni se le espera". "Estamos hablando de un corredor para el transporte de mercancías que nos está pidiendo la Unión Europea, que el Gobierno de España no está ejecutando y el señor Camacho no está reclamando", ha dicho el delegado.

Ha lamentado que el primer edil "cada cierto tiempo" salga "despotricando" de la Junta de Andalucía con respecto a este proyecto porque "flaco favor le está haciendo a su municipio con la actitud tan agresiva que está tomando con un proyecto que es clave para el desarrollo no solo de Bailén sino que es provincial". En este sentido, ha añadido que Camacho "está poniendo palos en la rueda al propio desarrollo de su municipio".

La confrontación, según el delegado, "no es la mejor de las opciones" porque "hace rehuir a la iniciativa privada" y esto "no beneficia en nada a que este proyecto salga y salga bien". Se trata de una iniciativa en la que "hay que practicar el positivismo y no el lamento", al tiempo que ha recomendado al primer edil a sacar el CTM de "la arena de la confrontación política".

Para el delegado, es el momento de "ir a buscar allí donde haya una posibilidad de captar iniciativa privada" y de poner sobre la mesa "todas las herramientas a nuestro alcance", ya que "insultar a la Junta de Andalucía no beneficia en nada a este proyecto".

"En vez de poner pancartas, sólo tiene que leerse el plan Pista y sabrá la planificación del CTM, plan que, por cierto, al que el PP votó en contra en el Parlamento", ha señalado Rafael Valdivielso.

El responsable andaluz de Fomento y Vivienda en la propicia ha destacado el "emplazamiento estratégico" de Bailén, en un nudo de comunicaciones primordial, junto a la autovía, cerca del futuro Puerto Seco de Linares y por tanto próximo al epicentro de la red ferroviaria europea de mercancías, que está conectada con el Puerto de Algeciras, uno de los más importantes de toda Europa.

"Las posibilidades que tiene Bailén son muy importantes, junto con las áreas de Linares y Andújar, en las que también estamos trabajando y esto lo sabe la Junta de Andalucía, pero el que no lo sabe o no quiere saberlo es el Gobierno de España", ha finalizado Valdivielso.