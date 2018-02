Diputación aprueba en pleno extraordinario el regreso a Galasa del Ayuntamiento de Tíjola

La Diputación de Almería ha celebrado este jueves, después de la sesión ordinaria convocada a las 10,00 horas, un pleno extraordinario para aprobar el regreso a la Red Galasa del Ayuntamiento de Tíjola, que había sido uno de los cinco municipios que salieron del órgano el pasado diciembre, junto a Serón, Lúcar, Armuña de Almanzora y Urrácal, al no aceptar las tarifas del servicio del agua propuestas por la institución provincial.

El Ayuntamiento de Tíjola ha aprobado en pleno la decisión de aceptar finalmente las tarifas propuestas para seguir formando parte así de la Red Galasa. Decisión que ha sido llevada al órgano máximo de la Diputación de Almería para ser aprobada "de manera extraordinaria y urgente" con los votos a favor de los diputados del PP y las abstenciones de Izquierda Unida y Ciudadanos.

Los diez diputados del PSOE han abandonado el Salón de Plenos sin votar al considerar que el equipo de gobierno "chantajea a los municipios para que permanezcan en Galasa".

Con esta medida, Tíjola recupera el estatus que tenía antes de abandonar Galasa, la empresa pública que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en el Levante y Almanzora, continuará integrado en la Red Galasa y se beneficiará del plan de inversiones que la Diputación de Almería desarrollará en los municipios integrados en este sistema para evitar la pérdida de agua derivada de las fugas y consolidar las redes municipales.

La salida de Tíjola de Galasa fue ratificada en pleno el pasado 29 de diciembre y se hacía efectiva este 1 de febrero. Finalmente, tan sólo han quedado fuera de la red de abastecimiento de aguas, desde este jueves, los municipios de Serón, Urrácal, Armuña de Almanzora y Lúcar, aunque el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, ha asegurado que "siguen teniendo las puertas abiertas para cuando quieran volver".

Durante su primera intervención en este pleno extraordinario, el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha anunciado que "nuestro grupo se va a abstener porque no podemos oponernos a la decisión que ha tomado el pleno de Tíjola, aunque tampoco la vamos a apoyar", aunque se ha preguntado el porqué del cambio de decisión de este ayuntamiento.

Sin embargo, la bancada socialista ha abandonado el pleno antes de votar al desvelar Lorenzo que en los cuatro municipios que desde el 1 de febrero han dejado de formar parte de la Red Galasa "hoy no se ha clorado el agua, según me están informando por teléfono", lo que han asegurado "es un peligro para la salud pública de los vecinos" y "una cuestión seria y alarmante".

El portavoz del PP, Javier Aureliano García, le ha explicado que "parece ser que Tíjola ha decidido volver a Galasa porque la otra opción era privatizar el servicio", y le ha asegurado que "lo que usted tiene que hacer cuando vuelva a Serón es ir a la notaría, coger las llaves del depósito que se negó a coger y clorar el agua".

García ha recordado que "el 26 de julio del año pasado se le comunicó a Serón que el 1 de febrero del 2018 esta Diputación dejaba de prestar el servicio", al no aprobar las tarifas del agua propuestas. "Garantizar el agua potable a los vecinos es obligación del alcalde no nuestra. Siempre le hemos tendido la mano y le hemos dicho que, si quiere entrar en Galasa tiene las puertas abiertas. Si quiere que le llevemos el servicio, podremos hacerlo, pero apruébelo en pleno como ha hecho Tíjola. Cuando usted quiere que el servicio se lo preste la Diputación, las condiciones las ponemos nosotros, no usted", ha declarado.

El portavoz del PP ha asegurado que "tomaremos medidas porque se le ha advertido y es usted quien está poniendo en riesgo la salud de sus vecinos", ya que "ha decidido que Galasa no preste el servicio de abastecimiento de agua y ahora es su obligación prestarlo. La Diputación, ahora, no tiene nada que ver con Serón en temas de agua". Además, le ha recordado que "la inmensa mayoría de los ayuntamientos han aceptado las reglas del juego y, por eso, han continuado en Galasa sin problemas. Si usted las acepta, tendrá las mismas condiciones".

Juan Antonio Lorenzo ha explicado que la medida de la Diputación de Almería de "expulsar" a los municipios de Galasa porque no aceptaron las tarifas "atenta contra la libertad de cada pueblo de ir donde quiera y sin que nadie le entorpezca", algo que "debe estar por encima de ningún chantaje", y ha declarado que "si el agua no se ha clorado en Serón, voy a tomar medidas".

Antes de terminar la sesión plenaria, Gabriel Amat, ha asegurado que "esto es lo más duro que estamos haciendo para estabilizar el gasto y los precios en la empresa Galasa, pero unos pocos municipios no pueden doblegar a los demás y a esta empresa pública. A nadie le gusta subir las tarifas, pero hemos hecho lo que nos exige la ley y lo saben ellos y todos. Aquí no se pueden gastar bromas, tenemos que ser serios para dar servicios de calidad a los ciudadanos".