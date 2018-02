La firma Hannibal Laguna presenta su primera colección de 'prêt-à-porter' en el Momad

1/02/2018 - 16:23

La firma del diseñador de moda español Hannibal Laguna se embarca en una nueva etapa con su primera colección de 'prêt-à-porter', que se presentará del 2 al 4 de febrero en Momad, Salón Internacional de Textil, Calzado y Complementos, organizado por Ifema en Madrid, ampliando así el abanico de sus otras líneas de atelier, equipajes, alta bisutería, óptica, zapatería y complementos.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Esta colección firmada por Hannibal Laguna nace "para vestir a mujeres exigentes que apuestan por cuidar su look todos los días del año". En esta ocasión, la etiqueta despliega la línea 'All Day' de la marca. Además, 'One' será una colección de otoño/invierno marcada por "una actitud contemporánea y llena de energía", que fusiona el concepto de feminidad, estilo y comodidad a través de chaquetas, faldas, vestidos, capas, abrigos e indispensables prendas de punto. En general, piezas versátiles que transitan entre lo necesario y lo accesorio, con un marcado espíritu diurno.

"Quería crear una colección que hablara de la feminidad desde un punto de vista diferente al que trabajo mis colecciones de costura. Un diálogo más libre, en donde lo masculino y lo femenino se atraen y se acercan en igualdad de condiciones", ha afirmado Laguna. La línea 'prêt-à-porter' del diseñador demuestra que la calidad, el estilo, el diseño y la elegancia atemporal, que caracterizan a la costura, puede extrapolarse a la moda del día a día.

Según sus promotores, se trata de una iniciativa que nace de la creatividad, la experiencia y el conocimiento, con la finalidad de "democratizar la calidad y hacer accesible la moda de autor sin perder la magia" en cada una de sus prendas. 'One' es un nuevo escenario donde la firma imprime su estilo, con la experiencia de tres décadas de pasión y dedicación por el trabajo.

LA COLECCIÓN

Estas piezas de 'prêt-à-porter' buscan ahora vestir a la mujer bajo un rango de precios accesibles, en las que seguirán siendo perceptibles sus inconfundibles y contundentes siluetas femeninas de trazos delicados. Señas de identidad que definen a Hannibal Laguna como una de las casas de costura con mayor proyección nacional e internacional, siendo favorita de muchas personalidades.

Entre sus prendas, destacan el atractivo traje de chaqueta, ahora transformado en un abrigo cruzado o un blazer de volúmenes vigorosos y ligeramente oversize, mientras que los tejidos masculinos --como el fieltro de lana, el tweed y el cheviot--, aparecen en chaquetas semi entalladas, pantalones de talle alto, vestidos camiseros y monos. Los jacquards con hilos doré se reservan para prendas con carácter, que extienden su uso a la noche, mientras las gasas y el crepe satén irrumpen en los looks diurnos con un resultado chic metropolitano.

También son protagonistas las estructuras inspiradas en la sastrería que aportan profundidad a una colección de acento oriental en cuellos, mangas, puños y lazadas tipo Kimono. Las líneas fluidas aparecen en minivestidos, cuerpos, blusas y pantalones carrot fit, que combinan con chaquetas desestructuradas y camisas de motivos geométricos o totalmente lisas en delicado satén en un continuo guiño a la feminidad. La paleta tonal transcurre sobre el asfalto de la gran ciudad, en un invierno cálido nutrido de grises empolvados, verdes azulados, ocres, borgoñas y un azul marino otoñal, el único que compite en igualdad con el omnipresente negro.