El Plan Provincial de Deportes para 2018, aprobado en pleno con los votos a favor de PP y Ciudadanos

1/02/2018 - 17:05

El Plan Provincial de Deportes para 2018 de la Diputación de Almería ha sido aprobado en pleno este jueves, durante una sesión ordinaria celebrada a las 10,00 horas, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos, y con las abstenciones de IU y PSOE, que han considerado "incompleto" el documento.

ALMERÍA, 31 (EUROPA PRESS)

La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, ha explicado al pleno que "el Plan Provincial de Deportes pretende dar claridad a las actividades que realizamos desde el área, ya que se eleva al órgano máximo y luego se publicará en la página web de la Diputación. El plan recoge las iniciativas que se han organizado para todo el año, a partir de las reuniones con las comisiones técnicas, desarrolladas en junio y diciembre, en las cuatro zonas de la provincia en las que actúa el área de Deportes".

María Jesús Amate, portavoz de IU, ha declarado que es "un relato bonito" pero que "viene escaso de algunas cosas, como una memoria económica, para lo que hay que recurrir al presupuesto de la institución y comprobarlo. Si pretendemos que sea un documento accesible para todo el mundo, deberíamos incluir esa memoria". Por su parte, el PSOE ha definido el plan como "una magnífica declaración de intenciones, bien confeccionada, pero que requiere de acciones concretas"

Ante la falta de apoyos en los grupos de PSOE e IU, la diputada de Deportes ha enumerado las partidas destinadas a cada una de las iniciativas reflejadas en el Plan Provincial de Deportes para 2018 y ha destacado que "cuando empezamos, teníamos una partida de 585.000 euros que, a día de hoy, se ha triplicado hasta 1.585.000 euros".

"Somos la única administración supramunicipal que tiene presencia real en la provincia, está al tanto y conoce su realidad deportiva, por eso, este presupuesto cada día aumenta y se crean nuevas partidas y conceptos que antes no existían, como son las subvenciones a ayuntamientos para la elaboración de eventos deportivos, que este año se han triplicado", ha apuntado.

El Plan Provincial de Deportes para 2018, según ha explicado Martínez, se divide en tres grandes bloques. Por un lado, la cooperación deportiva intermunicipal, que incluye los circuitos provinciales, programas como el de rutas y senderos, y actividades para promotores deportivos. Por otro lado, está el deporte en edad escolar, donde se enmarcan los Juegos Deportivos Provinciales, y, por último, las actuaciones de animación deportiva, como el programa 'Almería Activa'.

También recoge un Plan de Instalaciones Deportivas, que este año "hemos creído conveniente enfocarlo en la puesta a punto, el adecentamiento y la adecuación de nuestra amplia red de senderos, ya que es un deporte que está creciendo mucho en la provincia entre almerienses y turistas", ha afirmado Ángeles Martínez.

En relación con este plan, IU ha presentado una moción para el desarrollo de un plan de apoyo económico a los municipios para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, ya que "hay que ir más allá de los senderos", ha declarado María Jesús Amate, quien también ha pedido el "apoyo a una medida que no va en contra de nada de lo que se ha aprobado, sino que sería una ayuda más".

A pesar del voto favorable del PSOE, quien ha declarado que "es incongruente que la Diputación este organizando continuamente eventos deportivos y no haya nunca una partida para mejorar esas instalaciones que los ayuntamientos estamos hartos de parchear", la moción ha quedado rechazada por el PP, que ha asegurado que "ya hay varias líneas para que los municipios mejoren sus infraestructuras" y que "sacaremos un plan en esa línea en cuanto podamos, pero tenemos que intentar priorizar en cosas necesarias, básicas y fundamentales para mejorar la calidad de vida de los almerienses".

RENUNCIA DE DOLORES MARTÍNEZ

Al inicio del pleno, se ha aprobado la renuncia al régimen de dedicación exclusiva y al cargo de diputada provincial de Dolores Martínez, responsable hasta el 31 de diciembre del área de Igualdad de la Diputación de Almería, que, desde el 1 de enero de este año ha regresado a su puesto de trabajo como profesora de educación secundaria.

Tanto el equipo de gobierno del PP, como la oposición, le han "deseado suerte en lo personal y lo profesional" a Martínez, y, Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial ha afirmado que "ha sido una gran satisfacción estar casi siete años trabajando al lado de ella. Es una persona seria, capaz de desarrollar gestiones en defensa de los ciudadanos de Almería, que ha hecho un magnífico trabajo en las áreas en las que ha estado, Régimen Interior e Igualdad".

De momento, y como ha advertido el secretario de la institución, el PP cuenta con una vacante entre sus diputados, ya que la suplente de Dolores Martínez, la tercera en la lista de los populares en la Junta Electoral de Almería, también ha rechazado el puesto. Así, hay que esperar a que dicha Junta Electoral elija de nuevo al decimoquinto diputado provincial del PP.

Además, la sesión también ha servido para aceptar la encomienda de gestión entre el Ayuntamiento de Alsodux y la Diputación de Almería para la tramitación la sede administrativa electrónica.

MOCIONES

Junto con la moción de IU sobre inversiones para el mantenimiento de instalaciones deportivas en la provincia, se han presentado otras cuatro propuestas por parte de la oposición, tres del PSOE y una más de IU, de las que tan sólo ha salido adelante, con la abstención del PP, la de apoyo a la activista Helena Maleno por su "labor humanitaria para salvar la vida de quienes se la juegan en el mar", que atraviesa un proceso judicial en Marruecos.

Han sido rechazadas las tres mociones del PSOE: una destinada a pedir el apoyo económico de la Diputación de Almería al Plan de Mejora de Caminos Rurales que la Junta de Andalucía ha anunciado para este año; otra para prohibir el embargo por impago de los recibos tributarios de las cuentas de los contribuyentes cuyos ingresos estén por debajo del Salario Mínimo Interprofesional; y otra para instar al Gobierno de España a ayudar a los ayuntamientos en la gestión de los impuestos de plusvalías, considerados nulos por el Tribunal Constitucional.

El PP ha alegado que el anterior Plan de Caminos Rurales de la Junta "fue nefasto para los ayuntamientos y la Diputación, porque se prometieron unas partidas que se redujeron", por lo que no quieren repetir la experiencia; que la Ordenanza Tributaria de la Diputación ya contempla el no embargo de las cuentas de personas que aleguen que sus ingresos son insuficientes, pero que "no podemos indagar qué recibos tienen los ciudadanos, son ellos los que, en caso de embargo, tienen que demostrar que no pueden asumir los pagos"; y que el asunto de las plusvalías ya se está tratando "aunque de manera algo lenta" por parte del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias.