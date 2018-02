Centenares de usuarios de la N-430 exigen a Fomento el arreglo urgente de esta vía para que "no provoque más muertes"

1/02/2018 - 17:07

Centenares de usuarios de la N-430 y alcaldes de localidades de Ciudad Real, Cáceres y Badajoz que se encuentran al paso de esta carretera han mostrado durante una manifestación en Piedrabuena su "indignación" contra el Ministerio de Fomento por su "inacción" en el arreglo y la mejora del trazado de una carretera en la que han fallecido "casi 50 personas en los últimos diez años, y que no queremos que provoque más muertes", como han señalado los participantes.

CIUDAD REAL, 1 (EUROPA PRESS)

Con el portavoz de la Plataforma convocante, 'Nacional 430 Digna y Segura', Venancio Rincón, también alcalde de Puebla de Don Rodrigo, y los alcaldes de Piedrabuena, Herrera del Duque (Badajoz), Luciana, Picón y Alcolea de Calatrava, entre otros, al frente, así como los vecinos llegados desde las 52 localidades que conforman esta plataforma, los manifestantes han mostrado su indignación "por una situación que ya se ha prolongado demasiado". "Es una carretera que no es adecuada para soportar la intensidad de tráfico, especialmente de camiones, que tiene cada día", como ha asegurado Rincón.

Rincón ha exhortado al Ministerio a que termine de hacer la autovía que une Ciudad Real con Torrefresneda, "cuyo trazado natural es la N-430", porque "necesitamos una vía acorde a los 1.100 camiones diarios y 4.500 vehículos ligeros que la atraviesan y no estamos dispuestos a seguir con la vía en el sentido en que se encuentra". "Se habla mucho de que hay que apostar por el mundo rural, que no se muera, y aquí estamos: que apuesten por nosotros", ha concluido."No queremos más parches ni controles innecesarios".

Con el mensaje 'Por el desdoblamiento de la Nacional 430. No más muertes en nuestra carretera. Arreglos urgentes ya' entre las manos, los manifestantes han comenzado a caminar pasadas las 11.00 horas, tras una concentración en los populares Jardinillos de la localidad, para avanzar por la propia N-430, que discurre por el interior del pueblo, hasta llegar a la salida hacia Luciana, donde dos alumnas del instituto 'Mónico Sánchez' de Piedrabuena y vecinas de Puebla de Don Rodrigo, Estrella González y Laura Lucío, han leído un manifiesto en representación de todos los jóvenes de la comarca.

Como han resaltado, "basta de soportar una carretera en la que tantas personas han perdido la vida, repleta de niebla, baches, curvas peligrosas, con tantos miles de vehículos pasando cada día, además de ser la única vía que nos une con la capital", ha informado el Ayuntamiento de Piedrabuena.

Las jóvenes han mostrado su "alegría por la lucha conjunta" y han invitado a todos aquellos que dicen que es una carretera sin puntos negros, a que la utilicen. "Ellos no subirían a sus hijos, día a día, a un autobús para circular por esta carretera, en la que no queremos más parches ni controles innecesarios", como han relatado, antes de concluir que "la situación no mejora y sigue habiendo accidentes, por lo que queremos que nos escuchen, nos comprendan y que la N-30 tenga ya una reforma urgente".

Por su parte, el alcalde de la localidad anfitriona de la manifestación, José Luis Cabezas, ha refrendado la petición de los vecinos, usuarios y autoridades presentes para recordar que "la seguridad y la vida de las personas es fundamental y prioritaria", además de que "el desarrollo económico y la creación de empleo sólo pueden llegar con las vías de comunicación adecuadas, por lo que exigimos al Ministerio de Fomento y al Gobierno de España que mejoren de manera urgente esta carretera".

Para lograr este objetivo ha agradecido todo el apoyo ciudadano que ha quedado patente en la manifestación, además de "dar la bienvenida a todos los respaldos que nos puedan llegar, tanto de las diputaciones provinciales de Ciudad Real y a las de Cáceres y Badajoz, como a los gobiernos regionales, así como a empresarios y todos los colectivos que puedan sumar". Por último, ha reiterado que los convocantes de la protesta "no estamos en contra de nadie y entendemos que otras comarcas puedan pedir sus propias reivindicaciones, pero todos tenemos nuestras necesidades y derechos y por eso estamos aquí reclamándolos".

Por último, el primer edil de Herrera del Duque (Badajoz), Saturnino Alcázar, ha recordado que "ya son muchos los años durante los que venimos reivindicando esta actuación, algo que ya se anunció en época de Álvarez Cascos y de Magdalena Álvarez, después, de distinto signo político, y aquí seguimos: quedan sólo 200 kilómetros para cerrar esta vía tan importante para nuestras comarcas y vecinos".

Asimismo, ha reclamado que el Ministerio haga las cosas "con criterios racionales y de medio ambiente, así como con eficiencia económica, pero también con sentido común y una muestra clara de eso es la conversión de la N-430 en autovía", ha concluido.

Justo delante de la pancarta de la manifestación ha asistido la familia de Crescencio Díaz, superviviente del garve accidente que sufrieron dos vehículos de Geacam en 2015, un siniestro en el que un camión cisterna colisionó contra dos vehículos de este servicio, entre Luciana y Piedrabuena en mayo de 2015, con el resultado de dos muertes y secuelas que obligan a este hombre a ir en silla de ruedas y contar con asistencia permanente.

Para terminar la manifestación se ha mantenido un minuto de silencio por los casi 50 fallecidos en esta vía durante los últimos diez años, antes de leerse el nombre de los 52 pueblos que han sumado hoy sus fuerzas para intentar que acabe la pérdida de vidas en esta carretera.