El PSOE cree que "hacinando" al alumnado de Ceuta el Ministerio pierde "credibilidad" para negociar el Pacto de Estado

1/02/2018 - 17:16

La portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso, María Luz Fernández Seijo, ha "exigido" este jueves en Ceuta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) que "planifique" respuestas para las necesidades "reales" de infraestructuras y recursos humanos que sufre el sistema en su territorio de gestión, las dos ciudades autónomas, ya que con "la política del hacinamiento" no puede tener "credibilidad" para avanzar en las conversaciones del Pacto de Estado que se negocia desde hace más de un año.

CEUTA, 1 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de los docentes, las familias y otros agentes educativos locales, la también miembro de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez ha tildado de "lamentable" la situación en Ceuta y ha destacado que "no se puede consentir la política de masificación que sigue el MECD sin ninguna planificación para la construcción de infraestructuras aunque en las ciudades autónomas se prevé un sensible incremento demográfico del alumnado durante los próximos años" y pese a su "tremenda diversidad".

El número medio de alumnos por unidad en el segundo ciclo de Educación Infantil en Ceuta es de 26,7, muy por encima de la media nacional (21,5). En Educación Primaria, en Ceuta los 27 superan con mucho los 21,9 de la ratio estatal y los 19,8 de la UE-22. En Secundaria, en la ciudad hay según los últimos datos del Consejo Escolar del Estado 27,7 estudiantes por unidad (25,3 en el conjunto de España).

"No se puede dar calidad educativa con hacinamiento en las aulas y si el fracaso y el abandono educativo es aquí de los más elevados hay que elevar la tasa de niños de 0 a 3 años escolarizados, que no pasa del 13,3 por ciento cuando la media nacional está en el 34 por ciento", ha subrayado la diputada socialista, que también ha echado en falta programas "preventivos" para mejorar los índices de éxito académico "que puedan garantizar el desarrollo de los jóvenes como ciudadanos y su adecuada preparación para acceder a un mercado laboral cada vez más complicado y diverso".

Martínez Seijo ha reclamado al Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan Vivas (PP) "más colaboración" en la escolarización temprana y al Ministerio "más recursos" para "no seguir perdiendo cupo docente mientras la población escolar aumenta". "En esta situación es difícil garantizar la igualdad de oportunidades si no hay más profesores de apoyo y más efectivos en las plantillas, sobre todo si se tiene en cuenta la tremenda diversidad del alumnado, con un elevado porcentaje que no tiene el español como lengua materna", ha alertado la política vallisoletana.

"Una política de hacinamiento no es normal en aulas del siglo XXI y el Ministerio está obligado a dar ejemplo en su territorio de gestión para ganar credibilidad en las conversaciones del Pacto de Estado", ha reclamado la socialista, que se ha mostrado "optimista" con respecto a las posibilidades de que lleguen a buen puerto "sin prisa pero sin pausa" durante esta legislatura para dar a España un marco de "estabilidad y tranquilidad" en el ámbito educativo y, de paso, atajar los "recortes" de la inversión pública en Educación "cuando España ya tiene la quinta peor ratio de toda Europa tras caer 8.000 millones de euros anuales con el PP".

La dirigente del PSOE también se ha comprometido a apoyar la "histórica" reivindicación de que Ceuta y Melilla cuenten cada una con su propio Consejo Escolar, como el resto de Comunidades, y ha calificado de "surrealista" que en la ciudad no haya planes concretos para la construcción "de un solo centro educativo nuevo" ni en barriadas con un crecimiento exponencial de su población como el Príncipe y que solo se responda con "parches".