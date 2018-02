Corresponsales de guerra relatan la batalla de mujeres con cáncer de mama: "Nos han enseñado que la vida sigue"

1/02/2018 - 17:13

Manu Brabo y Samsung España presentan un libro digital y un vídeo documental benéficos sobre la lucha de las mujeres contra la enfermedad

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El fotoperiodista y corresponsal de guerra Manu Brabo ha presentado este jueves un libro digital y un reportaje en vídeo en los que se relata la batalla de varias mujeres contra el cáncer de mama, haciendo un paralelismo con las experiencias que ha vivido durante su cobertura de conflictos armados. Se trata de una iniciativa impulsada por Samsung para financiar la investigación oncológica, con el compromiso de donar un euro por cada descarga de ambos formatos del proyecto.

Como parte de esta iniciativa, se ha instalado una exposición temporal titulada 'Corresponsales de Guerra en el Cáncer de Mama (CGCM)' en el Espacio Mood de Madrid con algunas instantáneas del reportaje, que podrá visitarse de forma gratuita desde este viernes hasta el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, entre las 11.00 y las 21.00 horas.

"Lo que trato de reflejar en el trabajo es ese proceso en el que yo he ido aprendiendo un montón y pese a que el cáncer suena muy mal las conclusiones que yo me llevo como fotógrafo y como persona son positivas --ha explicado Brabo, ganador de un Premio Pulitzer en 2013, durante la presentación. De lo único que se pueden culpar es de no vivir mientras se pueda y eso no lo van a hacer, lo tienen clarísimo".

Tanto el vídeo documental como las instantáneas que forman parte de la exposición y del libro hacen hincapié en la valentía y en la vivencia personal de las mujeres que hacen frente al cáncer, así como en los descubrimientos que hacen acerca del valor de la vida y de las relaciones personales, entre otros valores.

En la presentación del documental y del libro (que podrán descargarse a través de la página web de Samsung) han participado también el vicepresidente corporativo de Samsung Iberia, Celestino García; la vicepresidenta primera de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), Toñi Gimón; el vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología, Álvaro Rodríguez Lescure; así como las protagonistas del reportaje, incluidas varias mujeres que han sufrido la enfermedad y una de las médicos oncológicas que participaron en su tratamiento, Esther Holgado.

"Ellas nos han enseñado que la vida sigue y hay que continuar", ha expresado Gimón tras ver el vídeo documental, además de agradecer la participación en el mismo del personal médico. "Es muy importante que estemos juntos ahí, porque todos buscamos lo mismo y esto solo se hace trabajando, trabajando y trabajando. Y me consta que ellos lo hacen. Creen en el paciente y nos lo han demostrado también las sociedades científicas. El cáncer no se puede vivir en soledad y sin la participación de todos no podemos hacer nada", ha añadido.

"SIN INVESTIGACIÓN NO HAY FUTURO"

En este sentido, el vicepresidente corporativo de Samsung Iberia ha hecho hincapié en que uno de los objetivos de la iniciativa consiste en concienciar y dar a conocer a la sociedad el testimonio de las víctimas del cáncer de mama y apelar a la sociedad (particulares, empresas y administración) para sumar esfuerzos de todos los sectores para impulsar la investigación.

"La investigación e lo que dice las cosas buenas de un país. A ver si entre todos logramos que la investigación sea cada vez mayor", ha manifestado.

De hecho, el vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología ha criticado la "dejación de funciones" de las administraciones públicas en la inversión en investigación durante los últimos años y ha recordado que "la investigación no llueve del cielo".

"El cáncer de mama es una enfermedad muy de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestro estilo de vida. Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres y con una frecuencia creciente. En nuestro país hay cerca de 25.0000 casos nuevos por año", ha indicado, además de recordar que si durante los últimos años se ha podido mejorar la supervivencia y la calidad de vida de quienes lo sufren ha sido posible "única y exclusivamente porque se ha podido investigar". "sin investigación no hay futuro", ha concluido.

100.000 EUROS PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN

Por esta razón, los responsables del proyecto han indicado que el compromiso de Samsung Iberia pretende donar 100.000 euros para apoyar la investigación contra el cáncer de mama en el proyecto que decida FECMA. Aunque para ello deberá obtener otras tantas descargas del vídeo o del libro digital del proyecto, que está accesible desde la página web de la empresa (www.samsung.com/es/corresponsalesdeguerraenelcancerdemama) o compartirlos a través de Internet.

La iniciativa se enmarca en la colaboración que la compañía mantiene con FECMA desde 2008, como una forma de celebrar el décimo aniversario de esta vinculación. "Esperamos poder celebrar muchísmos más años de colaboración y seguir poniendo nuestro granito de arena", ha indicado Celestino García.