La oposición acusa al Gobierno regional de solo poner "parches" a los problemas en las Urgencias

1/02/2018 - 18:07

La oposición en la Asamblea de Madrid --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- ha coincidido este jueves al señalar que el Gobierno regional solo pone "parches" a los problemas en los servicios de Urgencias de los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha comparecido este jueves, a petición de Podemos, en el Pleno de la Cámara regional para informar sobre la situación de las Urgencias en la región.

Durante su intervención, Ruiz Escudero ha defendido que la Comunidad cuenta con "un sistema ampliamente reconocido, bien dimensionado y dotado de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los pacientes".

"Todos los ciudadanos son perfectamente atendidos gracias al magnífico trabajo de los profesionales. En terminadas circunstancias, por una determinada presión asistencial, puede que existan pacientes pendientes de ingreso, como sucedió en diciembre, pero fue resuelto con debida solvencia", ha defendido el consejero.

El titular de Sanidad ha defendido que no se puede juzgar las Urgencias por lo que ocurre "en un momento determinado" puesto que depende de "factores ajenos al propio sistema sanitario". "Vamos a seguir hablando de la mano profesionales dimensionándolo a las necesidades de todos ellos", ha concluido.

PROBLEMA "CRÓNICO"

La diputada de Podemos Carmen San José ha señalado que la situación de "saturación" en la que se han convertido las Urgencias es motivo de "preocupación" de profesionales, pacientes y familiares porque "de manera directa constatan el deterioro" de la sanidad público.

Para la parlamentaria el problema es "crónico", pero el Gobierno regional lo trata de tapar "con propaganda, visitas e incluso inauguraciones". Considera San José que "no han hecho nada" ya que ante "cada problema puntual ponen un parche".

Desde Ciudadanos, el diputado Enrique Veloso ha criticado que el Ejecutivo no tenga "una política definida para las Urgencias" y asegura que los problemas "se repiten todos los años porque hay una falta de previsión".

"Si no tienen espacio los pacientes se acaban amontonando en los pasillos, si no cubren las vacantes de los profesionales se generan horas y horas de espera y si no se ponen camas se producirá un tapón", ha indicado. Según Veloso, esto pone de manifiesto que "falta definir un modelo de Urgencias" para la región porque el Gobierno de Cristina Cifuentes no tiene "un proyecto político para la sanidad madrileña y solo ofrecen parches".

SITUACIÓN DE "INSUFICIENCIA"

Por su parte, el parlamentario del PSOE José Manuel Freire le preocupa "el diagnóstico" del titular de Sanidad ya que considera que se está ante una situación de "insuficiencia" y ante "un fallo organizativo".

"Hay una serie de problemas que solo se solucionan reconociéndolos y estudiándolos. A los problemas de hoy no se puede responder con soluciones de ayer y a los que vamos a tener mañana no se responde con las soluciones de hoy. Señor consejero está en su mano, le queda un año y medio", ha manifestado.

Desde el PP, la diputada Regina Plañiol ha defendido el compromiso "claro y determinado" del Ejecutivo autonómico con las Urgencias, que está "impulsando la planificación y coordinando los recursos". "También en Urgencias resplandece la verdad y se ponen de manifiesto las mentiras de la oposición", ha concluido.