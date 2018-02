Pleno.-Una comisión especial estudiará soluciones a los "contenedores voladores" y la quema intencionada

2/02/2018 - 12:15

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes una moción presentada por el PP, con el apoyo de ZEC, PSOE y Cs y la abstención de CHA, por la que se ha acordado, en virtud del artículo 122.3 del Reglamento Orgánico Municipal, la creación de una comisión especial en la que se aborden monográficamente soluciones a los riesgos y problemas asociados a los contenedores "voladores" de residuos urbanos o los incendios provocados de estos depósitos.

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP, Sebastián Contín, ha indicado que la quema de contenedores "es uno de los problemas más graves", porque afecta a la seguridad de los vecinos y causa perjuicio económico al consistorio. Ha elogiado la labor de la Policía Local y Nacional, pero "se pueden tomar más medidas" en materia de prevención, como reubicar contenedores, cambios en los materiales, sistemas de videovigilancia, soterrar contenedores "en zonas sensibles" o potenciar la colaboración ciudadana.

La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha recordado que esta cuestión es "recurrente" y ha respaldado esta iniciativa porque "es necesaria no una comisión especial, pero hay que estudiar las alternativas relacionadas con cuestiones técnicas" para los "contenedores voladores" y la quema de contenedores. Ha propuesto que en lugar de crear una comisión especial se forme un grupo de trabajo.

Contín ha contestado a CHA que en los grupos de trabajo, como el de seguridad de las carpas festivas, "nos toma el pelo el gobierno de ZEC, por eso creemos que hay que optar por esta vía" de impulsar una comisión especial.

BUSCAR EN GOOGLE

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha asegurado que "siempre se ha dado explicaciones de lo que han analizado los técnicos, porque la solución a este problema es técnica" y estos profesionales "llevan años buscando soluciones a estos dos problemas, porque el cierzo en la ciudad es más antiguo que Cesaraugusto y la quema de contenedores también".

Ha estimado que una comisión especial no aportará nuevas soluciones, pero no se ha negado a que se ponga en marcha. "No creo que cinco concejales buscando en Google vayamos a encontrar la solución" que los técnicos llevan años analizando, y ha expuesto que 25 soluciones lleva estudiadas el servicio de recogida de residuos y la última, que parece que puede atajar el problema, son los contenedores asimétricos que se han probado en Arcosur y se implantarán en la recogida de materia orgánica en el Actur.

En cuanto a la quema de contenedores, ha observado que los contenedores soterrados tienen un "elevadísimo coste, 27.000 euros de instalación" y ha advertido de que "la única y más infalible solución a los actos vandálicos es el control policial" y ha afirmado que es competencia de la Delegación del Gobierno, responsable de la Policía Nacional, quien debe afrontar esta situación.

POLÍTICA DE LA OCURRENCIA

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha manifestado que la preocupación por la quema de contenedores "es compartida" y ha dicho a ZEC que "cuando hablan del urbanismo de las pequeñas cosas, reconociendo que es un poco cursi y populista, no lo veo mal del todo", dado que mejora la vida de los ciudadanos.

No obstante, "ustedes no hacen política de las pequeñas cosas, no gestionan el día a día ni resuelven los problemas de la gente, hacen una política accidental, de la anécdota o la ocurrencia" y los contenedores son "un caso claro", dado que para ZEC parece que su quema "es un problema de la Policía Nacional y miran hacia otro lado, igual que hacen cuando el viento sopla un poco más fuerte de lo normal", pero el gobierno de la ciudad "es el responsable de lo que ocurre" y de adoptar medidas de prevención, ha aseverado, para poner en duda que estos asuntos se hayan abordado en la Junta de Seguridad con la Delegación del Gobierno.

La concejal de Cs, Elena Martínez, ha coincidido en que este tema se ha tratado en comisión "en repetidas ocasiones" sin que se apliquen soluciones. "Apoyaremos la moción porque aunque sabemos que se está trabajando en el tema y en Arcosur se han hecho pruebas con contenedores aerodinámicos y asimétricos y podría ser la solución, aunque con sus limitaciones, en otras zonas de la ciudad existe este problema y no se dan pasos". Ha preguntado por los contenedores ignífugos o con doble pared y agua en el centro para evitar la quema de estos depósitos.