Dancausa, ante las protestas de empleados municipales: "No voy a admitir presiones para que se incumpla la ley"

2/02/2018 - 12:18

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se ha defendido este viernes ante las protestas de empleados municipales a las puertas de la Delegación señalando que ha sido su obligación recurrir los acuerdos de mejora laboral firmados entre sindicatos y Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que ha advertido de que "no va a admitir que se incumpla la Ley".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Minutos antes de la concentración, Dancausa ha dicho a los periodistas que el Ayuntamiento "miente deliberadamente a los funcionarios, prometiéndoles mejoras salariales cuando no son posibles en el marco actual". "Hay que recordar que la Ley de Presupuestos Generales establece un límite de un 1 por ciento de incremento salarial este año", ha dicho.

Por eso, la representante del Gobierno central en Madrid ha indicado que el Consistorio matritense está firmando acuerdos con los sindicatos fijando unos incrementos salariales para los funcionarios locales que superan ese límite y permiten la implantación de las 35 horas semanales.

"Hoy hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica una del Tribunal Superior de Justicia declarando que no es posible la implantación de las 35 horas. Los tribunales vienen a decir lo mismo en Andalucía y Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento lo que está es de alguna forma infringiendo la ley permitiendo cosas que la ley no se la permite. Yo tengo que recurrir esos acuerdos, porque soy la competente para ello. Y es lo que estoy haciendo", ha aseverado.

Dancausa ha pedido a Ahora Madrid y PSOE, que apoyan estos acuerdos, que si quieren avanzar en mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos "lo que deberían hacer es llevarlo al Congreso". "·En ese momento hay una propuesta del Ministerio de Hacienda, con una propuesta de incremento salarial de los funcionarios en los próximos años, debatirlo allí y cambiar las leyes en el Congreso, que es donde se debe hacer, y en la Mesa de negociación colectiva abierta por el ministro", ha recomendado.

La delegada ha criticado que estos partidos "se arroguen la competencia o digan que son ellos los que quieren mejorar la vida laboral de los funcionarios y sus condiciones" cuando "no es verdad". "Yo soy funcionaria y me gustaría mejorar esas condiciones dentro del marco legal, pero todos tenemos la obligación de cumplir la Ley, y más las administraciones. Tenemos que ser ejemplares y no voy a admitir presiones para que se incumpla la Ley", ha finalizado.