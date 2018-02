PP-A: "El Gobierno de Susana Díaz reconoce que la formación seguirá paralizada al menos hasta 2020"

2/02/2018 - 12:21

La portavoz de empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha asegurado que "el Gobierno de Susana Díaz mantiene un relato oficial falso sobre el alcance de las políticas de formación para el empleo en la comunidad y ha reconocido ante el Pleno que existe esa parálisis y que además se mantendrá al menos hasta el año 2020".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Ruiz Sillero, que ha defendido este viernes una interpelación del Grupo Popular al consejero de Empleo, Javier Carnero, sobre Formación Profesional para el Empleo, ha denunciado el "agravio" que sufren los parados andaluces respecto a los de otras comunidades por la parálisis que sufre la formación para el empleo en la comunidad desde el año 2012.

La diputada 'popular' está visitando los diez centros de formación para el empleo fijos que tiene la Consejería de Empleo en la comunidad, y ha podido constatar el cierre de los mismos, pese a tener en algunos casos una plantilla de funcionarios adscritos al mismo. En cuatro de ellos hay una "mínima" actividad formativa.

"La formación para el empleo no está en marcha, lo que ha comenzado a finales de 2017 son acciones formativas sostenidas con el presupuesto de la convocatoria de 2016, después de estar desde 2012 sin hacer nada, y además sólo llega al 34 por ciento de la cifra de previsión que ofreció la Junta cuando afirmaba que daría cobertura a 23.000 parados. En una comunidad con 836.000 parados, según los últimos datos, sólo 8.000 reciben formación para el empleo", ha señalado.

Teresa Ruiz Sillero ha explicado también que las Escuelas Taller dependientes de la convocatoria de 2016 no van a empezar hasta marzo de 2018, y que, según ha dicho el propio consejero en el Parlamento, no será hasta el segundo trimestre de 2018 cuando se publique la nueva convocatoria, que no se resolverá a menos hasta verano de 2019 y por tanto no comenzará hasta el año 2020. "Además mientras tanto el gobierno de Díaz sigue devolviendo al Ministerio dinero de políticas activas de empleo, porque no las desarrolla", ha apostillado.

"Es falso que los parados andaluces estén recibiendo formación para el empleo", ha aseverado Ruiz Sillero, quien ha informado sobre la situación de estos centros. Así, ha recordado que de los diez centros fijos de formación de la Junta siguen cerrados: Viator, en Almería; Guadalquivir y San José de la Rinconada, en Sevilla; Algeciras y Jerez, en Cádiz; y Linares, en Jaén. Por su parte, los de Málaga y Granada, y los de Montilla y Lucena en la provincia de Córdoba mantienen una "escasísima" actividad formativa.

La misma situación se produce en el caso de los Consorcios de Formación del CIO Mijas, en Málaga, clausurado desde el año 2012; el de Gelves, en Sevilla, que tampoco tiene actividad; o las Escuelas de Hostelería de Islantilla, en Huelva, y Baeza, en Jaén también cerradas; y la de Cádiz, que mantiene el restaurante sin funcionamiento.

"Con estos datos y este balance anecdótico está claro que el gobierno de Díaz miente y que la formación sigue parada en Andalucía. Decir que hay una política de formación para el empleo cuando lo que existen son algunas actividades formativas puntuales es mentir y jugar con el drama de 836.000 parados andaluces", ha espetado.

Igualmente, ha denunciado que tampoco haya nuevo presupuesto para formación de ocupados y sigamos con los mismos 20,5 millones sin ejecutar desde 2016 después del parón de cuatro años desde 2012; así como la falta de transparencia en la información sobre los expedientes de reintegro de las empresas "clave" en el fraude de la formación.