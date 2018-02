PP de Valladolid propone, en sus enmiendas al Presupuesto, no aportar los 8 millones del convenio de integración

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este viernes sus 20 enmiendas al Presupuesto de 2018, que modifican partidas por valor de 16 millones de euros y que obtienen sus fondos, mayoritariamente, de la eliminación del préstamo participativo de 7,95 millones que está previsto destinar al nuevo convenio de la SVAV para la integración en superficie.

Así lo ha explicado este viernes el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martínez Bermejo, quien ha detallado las enmiendas que ya han quedado registradas en el Ayuntamiento para su debate en el Pleno extraordinario del próximo martes, 6 de febrero.

El PP ha presentado 20 enmiendas al proyecto de Presupuesto municipal para 2018 para su discusión y aprobación en el Pleno, las cuales suponen la propuesta de mejora del mismo por un importe cercano a los 16 millones de euros. Del total de esas enmiendas, 19 son parciales y numéricas y una enmienda es de carácter técnico jurídico.

Para ello, se detraen las cantidades de otras partidas de gasto, principalmente de las consideradas como "superfluas" por Martínez Bermejo, como las de publicidad y propaganda, y, sobre todo, del préstamo participativo de casi 8 millones que, de acuerdo con el nuevo convenio de la SVAV para las obras de integración del ferrocarril en la ciudad.

El portavoz 'popular' ha incidido en que por ello proponen que el equipo de Gobierno "denuncie" este convenio y negocie uno nuevo que "sea bueno para la ciudad", pues Martínez Bermejo considera que el proyecto de integración en superficie "devuelve a la ciudad al Siglo XIX", a que "los vecinos pasen por debajo de las vías, en lugar de las vías por debajo de la ciudad".

El edil del PP ha reiterado que el equipo de Gobierno se ha comprometido a aportar "152 millones de euros" --75 millones de aportaciones mediante préstamos participativos y otros 77 aproximadamente que calcula el PP que supone la renuncia al aprovechamiento de suelos-- para un convenio "de túneles y pasarelas".

Además, ha apuntado las "dos debilidades" que a su juicio presenta este acuerdo, como serían que el Ayuntamiento --al igual que el Ministerio y la Junta-- se ha comprometido a afrontar los sobrecostes de determinadas obras contempladas en el convenio; y que "no es verdad que el Grupo Fomento haya pagado la deuda", sino que ha "adelantado" las cantidades que recuperará mediante la venta de suelo, por lo que, advierte de que el Consistorio tendrá que firmar una "hipoteca" si no se logra enajenar esas parcelas.

El PP plantea dedicar esos 8 millones de euros, entre otras cosas, a la construcción de tres nuevos centros de mayores. Uno de ellos daría servicio a los barrios de Covaresa, Parque Alameda, Paula López y Puente Duero; otro a la Zona Centro y un tercero estaría en Parquesol.

No obstante, el equipo de Gobierno ha anunciado ya que espera iniciar en 2018 las obras para este último centro de mayores, mediante fondos de las Inversiones Financieramente Sostenibles; mientras que, en la zona centro, se cuenta ya con unas instalaciones para este sector de edad en el espacio de la calle López Gómez que albergó temporalmente al centro de mayores San Juan durante las obras de rehabilitación.

También dedica un millón de los ocho del préstamo al proyecto de reforma y mejora de la plaza de San Pablo, anunciado por el equipo de Gobierno en varias ocasiones pero que aun no se ha abordado; 950.000 euros para el proyecto del último módulo del LAVA; otro millón para un plan de apoyo al comercio minorista y de proximidad, dos millones para ampliar la dotación del Plan de Empleo Municipal.

BASADAS EN PROPUESTAS YA RECHAZADAS

Martínez Bermejo ha incidido en que buena parte de las enmiendas al Presupuesto van en consonancia con las medidas que propuso el Grupo Popular para la recuperación y rejuvenecimiento, y que fueron ya rechazadas por el "tripartito" en el Pleno del pasado mes de enero.

Así, dentro de un grupo de enmiendas dirigidas a "las personas", el Grupo Popular propone un plan de 2 millones de euros para favorecer el alquiler de viviendas y la rehabilitación urbana; 1,25 millones para ayudas al nacimiento y la adopción y 400.000 euros para subvenciones a familias con necesidades.

En otros ámbitos, el Partido Popular insiste con el Plan de apoyo a la Industria y la Innovación, aprobado en Pleno en 2015 pero que afirman que no se ha puesto en marcha todavía, con un total de un millón de euros, incluidos en una segunda línea de enmiendas "para la actividad económica y el empleo".

Dentro de esta línea se incluye también una enmienda para dotar con 500.000 euros al proyecto básico de remodelación de la Feria de Valladolid para crear un Centro de Congresos.

Muchos de estos fondos, como ha señalado Martínez Bermejo, se detraen de partidas que el PP considera "superfluas", como gastos de publicidad y propaganda y las conocidas como "cajón de sastre", que suelen llevar el concepto de "otros gastos diversos" u "otros trabajos realizados por empresas"

Otra enmienda trata de recuperar una subvención para la Tauromaquia de 100.000 euros, 50.000 euros menor que la que se dio por última vez en el año 2015, todavía con el anterior equipo de Gobierno del PP. Con ella, explica Martínez Bermejo, pretenden reinstaurar el Trofeo de San Pedro Regalado al mejor torero de la Feria y ayudar a los jóvenes diestros locales con la celebración de una novillada.

LOS TOROS Y LA MÚSICA PUNK

El portavoz 'popular' ha defendido que los toros también son cultura y que un equipo de Gobierno "no puede decidir sobre qué culturas apoya y qué culturas no", pues ha recordado que, igual que los toros no gustan a todos los vecinos, a él, por ejemplo, no le gusta "la música punk", que sí que tiene respaldo del Ayuntamiento con la organización de conciertos como los de la noche de San Juan.

También en términos culturales, el PP reclama no destinar 300.000 euros para traer a un "artista internacional" a los conciertos de las Fiestas de Valladolid y dedicarlos a mejorar el apoyo institucional a la Seminci y la Semana Santa, "dos propuestas turísticas que ya están contrastadas".

Una última enmienda de carácter técnico plantea la modificación de la ordenanza fiscal que regula la Tasa del agua para adaptarse a la Ley de Contratos del Sector Público que, según Martínez Bermejo, plantea que ese tipo de cobros deben plantearse como "prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario" y llevarse a la Comisión de Precios de la Junta de Castilla y León.

En términos generales, el edil del PP ha reiterado las dudas de su Grupo sobre la previsión de 21,6 millones de euros en ingresos procedentes de la venta de suelo municipal y ha recordado que incluso el interventor municipal ha señalado en su informe que es "prácticamente irrealizable".

A juicio de Martínez Bermejo, cuando el concejal de Hacienda, Antonio Gato, apuntó que el presupuesto de 2018 sería muy similar al de 2017, el alcalde, Óscar Puente, "le metió una espuela" porque se trata de un "año preelectoral", de modo que el edil del PSOE sólo pudo encontrar la vía de la previsión de ingresos por venta de suelo para aumentar las inversiones.

El portavoz ha reclamado que se "fiscalice" esa venta de parcelas y que, previamente a su licitación, se pida un segundo informe de tasación externo para "que se vendan a precios reales de mercado".

Por otro lado, ha respondido a la crítica de la portavoz de Ciudadanos al PP sobre su aportación al Ayuntamiento durante los dos años y medio de mandato y ha recalcado que los 'populares' hicieron "la primera transformación de Valladolid" y también va a tener que hacer "la segunda" cuando vuelva a la Alcaldía.