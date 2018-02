Pleno.- El Ayuntamiento dotará de más recursos humanos y materiales al Centro Municipal de Protección Animal

2/02/2018 - 12:55

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes por unanimidad una moción de Ciudadanos por la que se insta al consistorio a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento del servicio que se lleva a cabo en el Centro Municipal de Protección Animal en Peñaflor.

La propuesta pide, en su segundo punto, que se elabore un Plan Estratégico de Gestión Animal que revise los protocolos de acogida y adopción, para aumentar las campañas puntuales de responsabilidad ciudadana, realizar una promoción del propio CMPA y de su labor para lograr una mayor implicación de la ciudadanía a través del voluntariado.

Tras acordar una enmienda con el PP se ha incorporado un tercer punto que solicita al gobierno de la ciudad que entable negociaciones con el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para coordinar las tareas de recogida y acogida de animales, asegurando la atención a todos los animales "independientemente de su procedencia".

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha indicado que el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) atendió en 2017 a un total de 952 animales, de los que 711 fueron perros, con un índice de adopción del cien por cien. En las instalaciones de Peñaflor también se lleva a cabo la colocación de microchip, desparasitación interior y exterior, vacuna antirrábica.

Fernández ha apuntado que hasta noviembre de 2017 era gestionado por una empresa externa y desde entonces se ha asumido la gestión directa y cinco trabajadores se encargan no solo de las instalaciones sino de todas sus actividades, un trabajo "imposible de asumir por esas cinco personas".

Ha detallado que se trabaja en la construcción de un nuevo centro que atenderá la demanda real, pero "mientras, en este periodo de transición, hace falta que se dote al centro de los medios humanos y materiales necesarios". Fernández ha agradecido su trabajo a los voluntarios, "pero jamás deberían sustituir a los trabajadores municipales", ha dicho tajante, para preguntar cuándo y cómo se llevarán a cabo las seis nuevas contrataciones para estas instalaciones.

Actualmente, la plantilla de la Oficina de Protección Animal está integrada por dos operarios, un auxiliar administrativo, un oficial polivalente y un técnico, a los que se han incorporado dos operarios y un auxiliar administrativo en concepto de acumulación de tareas.

FACILITAR LA ACOGIDA Y ADOPCIÓN

Sara Fernández ha propuesto que se hagan más campañas de protección animal y adopción y que se de a conocer el trabajo que se lleva a cabo en estas instalaciones, así como facilitar el voluntariado, revisar los horarios del CMPA para facilitar "la interacción con los animales" y mejorar la atención profesional que se les presta.

"Hay que aprovechar este cambio de gestión para dar un impulso a la protección animal" y la coordinación con otras instituciones, como propone el PP, es "fundamental", pero ha descartado que el CMPA tenga que hacerse cargo de la recogida de todos los animales abandonados de la Comunidad, porque es una competencia "que no le corresponde".

El nuevo CMPA "por mucho que sea más grande y moderno no puede, por desgracia, asumir tantos animales como se abandonan en la Comunidad" y ha planteado al PP que revise su transacción para "sentarnos a hablar" con Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza (DPZ) para evitar que haya animales que se queden sin atender, pero coordinando el servicio, "no asumamos lo que no nos corresponde", ha dicho Fernández.

"LE IMPORTA POCO"

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha estimado que en este caso el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, "tiene que solucionar un problema de personal que tiene que ver con la protección animal, una juerga que sigue sin solucionar" porque al consejero "el área de Personal no le gusta absolutamente nada".

Además, "le importa poco la protección animal porque cuando se aprueba la ordenanza de protección animal, lo único que ha conseguido sacar en dos años y medio", no defendió el texto en comisión, ha comentado Aparicio.

Ha advertido, asimismo, de que "este no es un servicio cualquiera", dado que "tiene que garantizar el cuidado de los animales que son responsabilidad del ayuntamiento" y esos animales están cuidados, limpios, pasean y son atendidos todos los días "pero no gracias a usted", ha espetado a Cubero.

CIEN POR CIEN PÚBLICO

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha sostenido que en materia de protección animal "se ha avanzado mucho desde el consenso de todos los grupos políticos". Ha reconocido que la Oficina Municipal de Protección Animal necesita más personal porque el nuevo centro será cien por cien público, con mejores horarios de apertura, contará con la colaboración de voluntarios y, también, de otras instituciones para que ningún animal quede desatendido.

Cubero ha defendido que el centro tendrá calidad porque "será cien por cien público" y ha indicado que las instalaciones estarán antes de que finalice el año. Ha avanzado que se va a contratar a un veterinario y más operarios.

El concejal del PP, Enrique Collados, ha lamentado que Cubero "en lugar de mirar primero por el servicio que conviene a los ciudadanos, mira por su objetivo de remunicipalizar servicios" y ha criticado la "falta de previsión" con el CMPA porque el contrato de gestión "se dejó que caducara" sin tener previsto ya las nuevas instalaciones que "deberán estar dotadas del personal suficiente". Ha alegado que con su enmienda solo pretendían mejorar la colaboración entre administraciones.

La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha dado la bienvenida a Cs "a la protección animal", si bien les ha afeado que no hayan apoyado en anteriores ocasiones asuntos relativos a esta materia o a la ordenanza de protección animal. "Totalmente necesario dotar de medios materiales y humanos al CMPA y al que se pondrá en marcha en la nueva ubicación", ha coincidido.