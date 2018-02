La Fiscalía de Barcelona recurre la anulación del pacto con Oriol Pujol por el caso ITV

2/02/2018 - 12:59

Enlaces relacionados Exgobernador Chris Christie debuta como analista político de la cadena ABC (30/01)

La Fiscalía ha presentado un recurso a la decisión de la magistrada de la Audiencia de Barcelona que enjuiciará el caso de las ITV de rechazar el acuerdo de conformidad que firmó Oriol Pujol, su esposa Anna Vidal y otros dos acusados con el fiscal, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

En el recurso, el Ministerio Fiscal pide que se admita el pacto pese a que dos acusados no lo suscriben, aunque también solicita que en caso de no permitirlo, se vuelva a la situación inicial de manera que pueda pedir penas más altas, según publica 'La Vanguardia'.

Las fuentes consultadas han explicado que la jurisprudencia sobre la cuestión no es unánime y mientras hay tribunales superiores que aceptan la tesis de la Fiscalía de que se pueden enjuiciar unos hechos solo para los que no reconocen el delito, otros mantienen la tesis de la magistrada de la Audiencia de Barcelona, de que el juicio debe hacerse para todos cuando el acuerdo no es unánime.

La magistrada de la Audiencia de Barcelona no aceptó el pacto que había suscrito Pujol con la Fiscalía en el que aceptaba dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental.

En el pacto, Pujol aceptaba una pena de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y evitaba que su mujer fuera condenada a penas de cárcel, aunque otros dos acusados se desmarcaron.