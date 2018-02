Garrido pide disculpas al diputado de Podemos al que le dijo dejase la "esquizofrenia" y saliese del "bucle"

2/02/2018 - 12:58

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha pedido disculpas al diputado de Podemos Miguel Ongil al que ayer durante el debate parlamentario en la Asamblea de Madrid le dijo que dejase la "esquizofrenia" y saliese del "bucle".

MARTES, 2 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, en la presentación del nuevo proyecto para el tercer depósito del Canal de Isabel II, Garrido ha sostenido que lo que se produjo este jueves en la Cámara regional fue "un debate intenso" en relación a diversos asuntos.

Concretamente, Garrido durante su intervención en la comparecencia, para explicar la pérdida de la providencia que autorizaba la remisión de las actas de la empresa pública de aguas a la oposición, afeó al diputado de Podemos los cambios en su discurso sobre la cuestión. "Mire señor Ongil eso está diagnosticado, se llama esquizofrenia, inténtelo, tiene cura, salga de ese bucle en el que ha entrado", he espeto el consejero.

Garrido este viernes se ha excusado indicando que sus palabras fueron "una frase hecha" a Ongil en relación a que "mantener un discurso doble y distinto en pocos días en relación a un asunto es un discurso esquizofrénico". "Por supuesto esto no supone ninguna mención a esa enfermedad. Es como cuando uno dice no te hagas el tonto, no es que estás insultando a otra persona", ha defendido.

No obstante, ha señalado que son "parlamentarios, compañeros independientemente de que sean adversarios," y por ello si Ongil "se ha sentido ofendido" le pide disculpas "sin ningún tipo de problema".