Álvarez dice que la falta de especialistas es un problema nacional y exige al Gobierno que "ponga medidas sobre la mesa"

2/02/2018 - 12:56

El PP-A critica que "el fin justifique los medios" y que "en Andalucía se pueda ejercer sin estar colegiado"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha recordado este viernes en el Parlamento andaluz que la falta de profesionales médicos es un problema a nivel nacional debido a múltiples causas cuyas soluciones pasan por la voluntad política del Gobierno central, por lo que ha pedido que "ponga medidas sobre la mesa".

"Desde Andalucía, estamos dispuestos a poner todo lo que está en nuestra mano para que finalice esta situación deficitaria", ha insistido en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por la popular Ana Mestre. Además, la consejera ha exigido al Gobierno central que ponga en marcha un plan para "volver a traer a España a los médicos especialistas que tuvieron que emigrar debido a la crisis y a los recortes ejecutados por el Partido Popular".

A este respecto, ha subrayado que desde Andalucía se ha manifestado en numerosas ocasiones al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "la preocupación por un evidente déficit de profesionales" y, desde hace tiempo, se ha solicitado al Gobierno del Partido Popular, entre otras cuestiones: incrementar el número de plazas para el acceso al grado de Medicina y la oferta de plazas de formación sanitaria especializada (EIR), coordinar la oferta de empleo público extraordinaria para afrontar la falta de especialistas y que no se retrase más el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

Asimismo, la titular de Salud ha instado al Ministerio de Sanidad a agilizar las homologaciones de títulos de especialistas extracomunitarios. Marina Álvarez ha mostrado su preocupación por el retraso en este trámite, generando "colapso" y ha subrayado que "un problema burocrático no puede suponer un problema asistencial para la ciudadanía".

60 ESPECIALISTAS PENDIENTES DE HOMOLOGAR EN ANDALUCÍA

En España hay más de 3.000 especialistas extracomunitarios pendientes de homologar su título de especialista, 60 de ellos en Andalucía, donde se intenta paliar esta situación con una Resolución que se ajusta a la legalidad en cuanto está basada en la doctrina jurisprudencial de diferentes sentencias del Tribunal Supremo.

Dichas sentencias, explica Álvarez, avalan la contratación de estos especialistas extracomunitarios de manera excepcional para seguir garantizando la asistencia sanitaria y siempre que se hayan agotado todas las vías existentes para la contratación de especialistas en el mercado laboral. Estas contrataciones finalizan de manera inmediata cuando se encuentran especialistas con la titulación homologada y los profesionales siempre trabajan en las labores que les asignan los responsables de cada Servicio y de cada centro, estando garantizada la calidad científico técnica y la seguridad.

La consejera ha hecho hincapié en el hecho de que todos los especialistas extracomunitarios que puntualmente se han tenido que contratar en Andalucía tienen homologado su título de Medicina y Cirugía General por el Ministerio de Sanidad, están debidamente colegiados y han realizado su formación especializada en su país de origen, por lo que es la homologación de dicha formación lo único pendiente de resolverse.

Por su parte, Ana Mestre ha mostrado su sorpresa por que la consejera diga que "el fin justifica los medios y que en Andalucía se puede ejercer sin estar colegiado", y la acusa de "tener muy poca talla política y profesional".

"Qué ocurre entonces, que aquí las normas no hay que cumplirlas", se pregunta la diputada popular, que explica que las comisiones nacionales son las que homologan los títulos de los profesionales extracomunitarios, y las mismas están formadas por médicos especialistas de sociedades científicas, el Consejo General de Médicos, el ministerio y las comunidades autónomas.

"¿Y dice que pone en duda a estos profesionales y es por el motivo por el que contratan a aquellos que no están con su titulación homologada en detrimento del resto de profesionales?, se pregunta Mestre, que exige que "se estudie la situación de cada uno de estos profesionales y que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no vuelva a contratar a ningún profesional que no esté homologado y mucho menos que le tire el balón al Gobierno de España", porque "son los responsables de que no se fidelice aquí a los MIR y que los contratos en Andalucía del sistema andaluz de salud sean precarios".