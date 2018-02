Madrid. ciudadanos pide nuevas comparecencias que aclaren el retraso en entregar las actas relacionadas con el 'caso lezo'

2/02/2018 - 12:46

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra registró hoy la petición de comparecencia en la Comisión de Presidencia del abogado general de la Comunidad, de la letrada de la Consejería de Presidencia, del abogado encargado de llevar el 'caso Lezo' y de la persona cesada por el retraso en entregar a los grupos parlamentarios actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, Sebastián Sánchez, exsubdirector general de Régimen Jurídico.

Zafra explicó que Ciudadanos ha pedido estas comparecencias porque el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, ayer en el Pleno parlamentario no dijo nada.

Agregó que, a la vista de las explicaciones de Garrido, que "no las dio porque no le apetecía o porque no podía darlas, esperamos que estos nuevos comparecientes nos expliquen qué pasó con el traspapeleo de las actas".

