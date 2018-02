Rajoy recoge la "voluntad clara" de CC de apoyar los PGE tras reunirse con el presidente canario

2/02/2018 - 13:42

El líder del PP de Canarias, Asier Antona, ha manifestado este viernes que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha recogido la "voluntad clara" de Coalición Canaria (CC) de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras reunirse este jueves con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 (EUROPA PRESS)

Todo ello, manifestó Antona en declaraciones a los medios, en un encuentro en el que se abordó los temas que marcan la agenda canaria y que "preocupan" a los canarios, posibilitando con ello que el Gobierno central pusiera de manifiesto su "sensibilidad" para cumplir con dicha agenda canaria.

Sin embargo, agregó, previamente al cumplimiento de la agenda canaria "es fundamental" la aprobación de los PGE porque "sin presupuestos no se puede implementar, no se puede desarrollar, no se puede avanzar en la agenda canaria". "Es lo único que ayer se abordó y de lo único que ayer se habló", aseguró.

En este sentido, al ser cuestionado si con este encuentro el PP tiene asegurado el voto de CC para sacar adelante los PGE de 2018, reiteró que existe "voluntad clara" de los nacionalistas de apoyar estos presupuestos "pero fundamentalmente porque son buenos para Canarias, lo han sido los del año 2017 y lo van a ser los del año 2018" porque ese desarrollo de la agenda canaria también implica temas como la reforma del Estatuto de Autonomía o la aprobación definitiva de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Así ante el previsible apoyo de CC a los PGE y al ser cuestionado si esto conllevará que el PP suavice su posición en el archipiélago, Antona matizó que si bien no es un tema que se abordara en la reunión entre Rajoy y Clavijo, tanto el presidente del Gobierno de España como la vicepresidenta y la dirección del PP le han solicitado "no solo que cambie la estrategia, sino que intensifiquen y que sean la alternativa a 30 años de CC".