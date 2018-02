PSOE dice que los parados hubieran sido 149 de no haber terminado el Plan de Empleo de la Junta el 31 de enero

2/02/2018 - 13:56

El secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha asegurado este viernes, tras conocerse los datos del paro del mes de enero, que el número de desempleados tan solo hubiera sido de 149 de no haber finalizado el 31 de enero las contrataciones realizadas al amparo del Plan Extraordinario de Empleo puesto en marcha por el Gobierno regional.

TOLEDO, 2 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Gutiérrez ha argumentado que los datos --que dejan un incremento de 8.149 personas-- tienen una explicación coyuntural, pues a la finalización de las contrataciones del Plan de Empleo se añade el de las campañas de Navidad y de la recogida de la aceituna.

Gutiérrez, que ha defendido que "todo el mundo sabe que en enero sube el paro", ha dicho que lo importante es fijarse en la serie histórica y en el dato interanual de la región, ha aseverado que la tendencia que la región va cogiendo año a año "es verdad", pues en relación con el 2017 en Castilla-La Mancha hay 15.508 parados menos.

A juicio del secretario de Organización de los socialistas castellano-manchegos, esto significa que la región crece "más que la media nacional", pues genera más empleo y a la vez reduce la desigualdad por encima de la estadística estatal.

Así las cosas, y en referencia a los datos desestacionalizados, ha abundado en la consolidación de Castilla-La Mancha como una de las regiones que más crece en España, que más empleo crea y más desigualdades reduce.

No obstante, Gutiérrez ha afirmado que "hasta que la tasa de paro no esté cercana al cero" y haya personas que necesiten de ayuda de la Administración regional para poder llegar a final de mes, el Gobierno castellano-manchego "no parará de destruir todo el paro que generó el Gobierno de Cospedal".