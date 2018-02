Monago advierte que la mina de Cáceres creará un "cráter" como el de Aguablanca porque es la misma empresa

2/02/2018 - 13:58

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha advertido que la empresa que quiere construir la mina de litio en la zona de Valdeflórez en Cáceres es la misma que tiene los derechos de explotación de Aguablanca en Monesterio (Badajoz), que cuenta ya con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por parte de la Junta de Extremadura, y allí lo que han hecho "es un cráter" y "no un lago artificial".

Monago ha indicado que las "promesas" que realizan este tipo de empresas son de que crearán "muchos empleos" que traerán una importante inversión y que aumentará la tributación pero, insiste, en que la empresa es la misma que la de la mina de Aguablanca y "se puede comprobar que lo que existe en Monesterio no es un lago, sino un cráter".

"Es un mojón ambientalmente en estos momentos", ha subrayado, por lo que ha pedido al PSOE regional y al Gobierno de Guillermo Fernández Vara que diga si apoya o no este proyecto y "se deje de oscurantismo".

Según ha defendido, el PP es el "único" partido que ha expresado públicamente su "no" a la mina ya que el modelo de desarrollo de Cáceres "no pasa por una actividad de este tipo", sino por el fomento de la cultura, del turismo, del patrimonio y de la innovación, y "a las faldas de la Virgen de la Montaña una industria extractiva que no ofrece transparencia, alberga muchas dudas", recalca.

En este sentido, ha insistido en que la postura del PP de oposición a la mina de litio "se mantiene" y "se va a mantener en el futuro".

DATOS "TRISTES" DEL PARO

Monago se ha referido también a los datos del paro que se han conocido este viernes que ha calificado de "día triste" porque caen las altas en seguridad social y se incrementan el número de parados lo que "coloca a Extremadura como farolillo rojo en creación de empleo en el país".

Unas cifras que, según ha apuntado, tienen que llevar a la reflexión al Gobierno extremeño, al que ha conminado que no busque "culpables" fuera de la región" y "reconozca" que "algo no está haciendo bien" cuando en otras comunidades autónomas tienen un crecimiento "importante" en los últimos meses y "Extremadura lidera el desempleo".

Respecto al anuncio realizado por el consejero de Sanidad de que el nuevo hospital de Cáceres abrirá la primera fase en noviembre, Monago ha pedido a José María Vergeles que "no mienta más a los cacereños" porque "no se va a abrir un hospital, sino un medio hospital" y "no habrá una segunda fase porque no está contemplado en los presupuestos".

BAJAS DEL PP DE CÁCERES

Finalmente, en alusión a las bajas de algunos militantes del PP que han ocupado cargos en instituciones públicas como José Antonio Villa y Lázaro García, que han sido concejales, o Jerónima Sayagués que fue consejera de Sanidad en el Gobierno regional y Subdelegada del Gobierno en Cáceres, Monago ha dicho que son "casos contados" y su marcha "forma parte de la normalidad democrática" cuando aparecen en la escena nuevos partidos que pueden concitar la simpatía de militantes de otras formaciones, como es el caso de Ciudadanos (CS).

Monago ha recordado que el PP tiene 30.000 afiliados en la región y ha reconocido que ha habido "algunas bajas" que achaca a "decisiones personales" y a cuyas personas ha deseado "toda la suerte". "Incluso hubo alguien que militó en nuestro partido y llegó a presidente de la Junta de Extremadura con el PSOE", ha ironizado en alusión a Fernández Vara.

El presidente del PP ha hecho estas declaraciones en un encuentro con los medios en el transcurso de una visita que ha realizado a dos empresas ubicadas en el Parque Tecnológico del campus universitario de Cáceres donde ha abogado por invertir en el sector tecnológico.

"Extremadura es una de las regiones que menos invierte en I+D+i y hay que seguir en ese camino porque son puestos de trabajo que se internacionalizan en su línea de negocios y tienen un buen crecimiento", ha concluido. Monago ha estado acompañado por otros dirigentes del partido como la portavoz regional Cristina Teniente o la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, entre otros.