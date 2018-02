Susana Díaz agradece a Marín (Cs) que "no entre al juego en la ansiedad electoral" de otras formaciones

2/02/2018 - 13:58

Marín reclama a la presidenta más diálogo con la oposición a la hora de alzar la voz de Andalucía en otras instituciones

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha agradecido este viernes al presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, que "no entre al juego en la ansiedad que algunas de las esquinas de esta Cámara tiene por la fecha de las elecciones", después de que el líder de la formación naranja haya defendido que si se habla constantemente de elecciones "difícilmente se podrá realizar el trabajo" en beneficio de los andaluces.

Durante su debate ante el Pleno del Parlamento, Marín ha trasladado a Susana Díaz que cuenta con el "mejor instrumento" que una presidenta puede tener, "estabilidad y la lealtad" por parte de una fuerza política, por lo que ha urgido a cumplir los compromisos recogidos en el acuerdo de investidura firmado entre PSOE-A y Cs.

El líder de la formación naranja en Andalucía ha asegurado que su organización "no se conforma" y ha recordado a la presidenta de la Junta que quedan "365 días" para que convoque elecciones si cumple con su compromiso de agotar la legislatura, un periodo "que se va acabando".

"El mayor enemigo de la verdad es el tiempo, y el tiempo para poner en marcha iniciativas legislativas se va a acabando de forma natural", ha afirmado Juan Marín, quien ha reclamado cuestiones como la reforma electoral de Andalucía, acabar con los aforamientos o la aprobación de la Ley de Formación Profesional.

DÍAZ A MARÍN: "LA LEALTAD HA SIDO MUTUA"

Frente a ello, Susana Díaz ha respondido a Marín que "la lealtad es y ha sido mutua" entre ambas formaciones, "de ida y vuelta". Si bien, ha recordado al líder de Cs que el compromiso que PSOE-A y Cs alcanzaron "es de investidura y no de gobierno", añadiendo que serán los ciudadanos quienes "juzguen" en las urnas.

En este sentido, la presidenta de la Junta ha garantizado que su gobierno "no se conforma" y tiene "autocomplacencia cero" con el bienestar de los andaluces". Por ello, aprovechará que 2018 va a ser un "buen año en el ámbito económico" y la estabilidad con la que Andalucía cuenta para fomentar la generación de empleo de calidad y la ampliación de derechos de la ciudadanía.

Sobre la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, Díaz ha pedido "sinceridad" a los grupos y que digan, en el marco del grupo de trabajo que se celebra en la Cámara, si quieren aumentar el número de diputados y a qué provincias quieren quitar parlamentarios, añadiendo que las reglas del juego "hay que decirlas entre todos".

En relación a la velocidad legislativa reclamada por Marín, la jefa del Ejecutivo andaluz ha defendido que "las normas al peso no garantizan el bienestar" y ha indicado que durante la legislatura se han aprobado un total de 15 leyes y 11 decretos, una cifra que, en su opinión, podría "ser mejorable".

Se ha referido en concreto al proyecto de Ley de Formación Profesional y ha destacado que entró en la Cámara el pasado 13 de diciembre. "Ahora que todos los grupos se pongan las pilas y que no pase como con otras 11 leyes para las que se piden prórroga y todavía no se han aprobado", ha sostenido Díaz.

De otro lado, el líder de Cs en Andalucía ha asegurado que aunque "no es nadie" para decirle lo que puede o no hacer a la presidenta de la Junta "si está en mi deber decirle que debería hablar más con los portavoces de los grupos de la oposición". "No le fue mal en septiembre cuando nos convocó y hablamos de la creación de un grupo de trabajo sobre financiación autonómica", ha apostillado.

Un grupo de trabajo que, según ha defendido Marín, se ha celebrado de forma "leal y comprometida" y en el que puede haber un principio de acuerdo entre algunas fuerzas políticas. Este hecho debería hacer, a su juicio, que la presidenta consultara con los grupos a la hora de alzar la voz en nombre de Andalucía en otras instituciones, en referencia a su reciente viaje a Bruselas.

"No sabemos quién puede estar sentado en la Presidencia de la Junta en otras legislaturas", ha advertido Marín, a lo que Susana Díaz ha contestado que el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs "no se puede quejar de hablar conmigo, nos pegamos alguna que otra 'pechá' de hablar".

"Entiendo que pueda haber otras circunstancias estos días, pero yo sé que tengo que estar allí donde los intereses de Andalucía estén en juego, un día será la aceituna de mesa, otro día será el Brexit y otro día será la financiación autonómica", ha señalado Díaz, quien sobre este último asunto, en el de la financiación, ha dicho esperar que Andalucía lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "la voz de la inmensa mayoría de los representantes políticos".