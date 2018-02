Uno de los detenidos por amenazar a un testigo del caso Jimmy niega su implicación y afirma que declaró voluntariamente

2/02/2018 - 14:01

Asegura que no estuvo implicado en la muerte de 'Jimmy', que la "riña telefónica" no tuvo nada que ver con el fútbol y que el denunciante no era un testigo clave

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Sergio S.M, que estuvo hace unos días ante la Guardia Civil tras una denuncia por amenazas de un supuesto testigo de la muerte de Francisco Javier Romero, alias 'Jimmy', durante una reyerta entre hinchas junto al Vicente Calderón, ha negado estar implicado en este suceso y ha afirmado que solo acudió, voluntariamente, a declarar en calidad de testigo.

Así lo ha señalado en una nota remitida a Europa Press una representante legal de esta persona, que ha descartado tajantemente que éste tuviera nada que ver con la muerte de Jimmy ni con las amenazas telefónicas a un supuesto testigo del caso. De hecho, estas fuentes han señalado que esta "riña telefónica" nada tuvo que ver con el fútbol ni el Frente Atlético.

"Es cierto que acompañó voluntariamente a la Guardia Civil a declarar acerca de una riña telefónica ajena que nada tiene que ver con el fútbol, quedando de inmediato en libertad", ha indicado, para añadir que el atestado respalda esta información.

Asimismo, las mismas fuentes indican que el "supuesto amenazado" dijo durante su declaración que la "pelea verbal" no tenía que ver con el Frente Atlético, que Sergio no le había amenazado en ningún momento, y que éste no guardaba relación con la muerte de Jimmy.

Por último, han asegurado que el denunciante "no era ningún testigo clave" y que no estuvo en el lugar de los hechos el día de la "desafortunada reyerta".