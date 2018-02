Susana Díaz acusa a Podemos de "enfrentar a pobres" y Teresa Rodríguez le afea que gobierne según "cálculos electorales"

2/02/2018 - 14:13

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido este viernes a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que la mayor responsabilidad que tiene un dirigente político de izquierdas es "no enfrentar a pobres" tras sus críticas por la situación de pobreza energética que sufren los andaluces, mientras que la líder del partido morado ha exigido a la jefa del Ejecutivo andaluz que "salga de la frialdad de los cálculos electorales, de los titulares mediáticos y tenga empatía con los problemas reales de la gente".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Así se han pronunciado ambas dirigentes durante la sesión de control al Gobierno andaluz en la Cámara autonómica, donde Teresa Rodríguez ha preguntado a la presidenta de la Junta por las medidas que adopta su gobierno al objeto de terminar con la pobreza energética que sufren los andaluces.

La portavoz de Podemos ha advertido de que en este periodo de frío "muchos andaluces no pueden mantener sus viviendas a buena temperaturas o los pequeños negocios tienen dificultades para pagar la luz", toda vez que ha criticado que "cuando se privatizaron las eléctricas, dijeron que la factura se reduciría pero ahora tenemos un oligopolio eléctrico y no nos beneficiamos de los enormes beneficios que saca".

Ha avisado de que en muchas situaciones la factura de la luz supone "el 40% de los ingresos de las familias en riesgo de exclusión social", cuando ha afirmado que en Andalucía "hay un 78,8% de familias con dificultades para llegar a fin de mes".

Rodríguez ha concretado que Andalucía se encuentra entre las comunidades con más incidencia de pobreza energética y esto ocurre "mientras las eléctricas obtienen más de 3.500 millones de beneficios, el doble de lo obtenido en el 2015, y además tributan al 5,7%". "Beneficios de león, impuesto de ratón", ha apostillado, antes de lamentar que la privatización de las eléctricas ha sido un negocio que "ha beneficiado a Felipe González o a José María Aznar".

DÍAZ CRITICA EL "PELOTAZO ENERGÉTICO" DEL GOBIERNO

En su respuesta, Susana Díaz ha señalado que "el debate sobre el mayor problema que tiene la política energética no está en la Cámara andaluza" pues en esta institución, como ha explicado, lo que puede hacer el Gobierno andaluz es rendir cuentas de las medidas que adopta para combatirla.

Ha señalado que hay miles de familias que pagan una factura de la luz que es desproporcionada, a la par que ha asegurado que "la Junta está apoyando a las familias para que en las situaciones de exclusión social, a través de los servicios sociales comunitarios, se pongan recursos". La presidenta ha defendido, en este marco, la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción Social, "que permitirá que estas familias tengan ingresos y puedan hacerse cargo de la luz, del agua y de llenar el frigorífico".

"El problema real de fondo es el pelotazo energético que ha dado el Gobierno central y que la subasta diaria que hace la pagan los ciudadanos en su factura por energías que no vale lo que están cobrando", ha agregado la presidenta, quien ha lamentado que no se ponga freno a esta situación en la Cortes porque "hasta que no se corrija, desgraciadamente repercutirá en la vida de las personas y en sus facturas".

De este modo, ha dicho a Teresa Rodríguez que "la mayor responsabilidad que tiene un dirigente político de izquierdas es no enfrentar a pobres, y yo no voy a hacerlo, desde la Junta vamos a seguir ayudando con los servicios sociales comunitarios y a través de la Renta Mínima para que estas familias salgan de esa espiral de exclusión".

En su turno de réplica, la portavoz de Podemos ha criticado que Susana Díaz se refiera a una Renta Mínima que "no atiende ni al 10% de las familias que lo necesitan". "Salga de la frialdad de los cálculos electorales, salgan de la frivolidad de los titulares y los culebrones mediáticos", ha reclamado Rodríguez a Díaz, a quien también ha exigido que tenga "empatía con los problemas reales de la gente" y a quien ha recriminado que las multas de su gobierno a las eléctricas le haga rentable "la estafa".

Por último, la presidenta de la Junta se ha posicionado en contra de la nacionalización de las eléctricas y ha garantizado que su gobierno sancionará a las empresas "en función no de lo que uno es capaz de facturar sino sobre el elemento que produce la sanción".

"No creo que la política se haga a golpe de titular, me preocupa ser útil diariamente para el bienestar de andaluces", ha garantizado Susana Díaz, quien ha dicho que "los titulares y el Twitter se lo dejo a usted -a Teresa Rodríguez-- para insultar a los diputados de esta Cámara".

DISPUTA POR EL RECHAZO A UNA LEY DE PODEMOS

Y es que, otro de los asuntos que ha marcado el debate entre Rodríguez y Díaz ha sido el hecho de que este jueves el Pleno rechazara, con el voto en contra del PSOE-A y la abstención del PP-A y de Cs, la Ley de Titulizaciones de Podemos, que perseguía frenar desahucios en Andalucía.

Al respecto, la portavoz del partido morado ha dicho que a los diputados de su grupo les ha costado saludar al resto de parlamentarios por haber rechazado una iniciativa "que no cuesta dinero y que pedía que las entidades financieras informen a los usuarios de quién es el propietario de su hipoteca para parar desahucios". Al PSOE-A ha reprochado que "pasa por la derecha del PP-A y Cs porque la norma no es suya" demostrando, a su juicio, "una soberbia lamentable".

De su lado, Susana Díaz ha afirmado que a ella "jamás" le va a costar respetar y saludar a miembros de la Cámara "aunque discrepe en posiciones políticas", y ha afeado a Rodríguez su "soberbia" al "reñir a otros porque no voten sus propuestas y por no respetar el resultado democrático de los votos".

Teresa Rodríguez ha vuelto sobre este asunto en su segundo turno de palabra, cuando ha acusado al PSOE-A, al PP-A y a Cs de ser "cómplices" de las entidades que desahucian, además de reprocharles que voten en el Parlamento no en función de la utilidad de las medidas que se ponen sobre la mesa, sino "según las encuestas, las elecciones o los espacios electorales en disputa". Por todo, les ha perdido dejar estos planteamientos a un lado para alcanzar "grandes acuerdos" en materias como los desahucios, la pobreza energética o el empleo.

Susana Díaz, sobre el mismo asunto, ha afeado a Rodríguez que se comporte como "la oposición del espectáculo", así como le ha dicho que "más allá del postureo y de los golpes de pecho, en política hay tener solvencia" y que la norma que defendió Podemos "quería superponerse a otra ley que ya existía". Además, ha recordado que su gobierno se ha ofrecido a negociar con Podemos "lo que sea bueno" para incorporarlo al decreto que desarrollará la ley del 2016.

Por todo, la presidenta cree que Podemos "quería el espectáculo, salir y, en las redes, insultar a todas las fuerzas de esta Cámara". "No le interesaba en absoluto la medida", ha agregado antes de afearle que quisiera sacarla adelante "sumando sus votos a los de la derecha" lo que responde, en opinión de Susana Díaz, a que Podemos "tiene la misma ansiedad que la derecha porque los ciudadanos les ven venir y ven lo que han hecho en los últimos tres años".