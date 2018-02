CCOO advierte que "La Rioja encadena cinco meses consecutivos de incremento del paro"

2/02/2018 - 14:11

El sindicato Comisiones Obreras ha señalado este viernes que "enero no es un buen mes para el empleo, La Rioja ha acusado el fin de la campaña navideña y este mes suma 258 desempleados", pero ha advertido que "lo más preocupante es que La Rioja encadena incrementos del desempleo desde el mes de agosto".

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, CCOO señala que "de nuevo, los contratos temporales suponen más del 90% y la precariedad se ceba en las mujeres y los jóvenes, las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 10.345 frente a 7.349".

Además, "la destrucción de empleo se centra en los sectores más precarios como la hostelería y el comercio, la subida más importante de enero ha sido en Servicios, que es el sector con más parados en la comunidad".

Considera el sindicato que "el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, debería explicar dónde está ese cambio profundo del modelo productivo que ve en La Rioja, porque los datos dicen que seguimos instalados en la precariedad y la temporalidad, el crecimiento económico no se traduce en calidad en el empleo ni en mejores salarios".

"Las bases son débiles, el empleo de bajo valor añadido y seguirá siendo así mientras no se modifiquen la política económica del Gobierno y no se cambie una legislación, que no sólo la permite sino que además incentiva la temporalidad y la precariedad, haciendo aumentar la brecha salarial y social y situando a España a la cabeza de Europa en desigualdad", finaliza Comisiones.