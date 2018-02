Susana Díaz destaca que Andalucía alcanzará en 2018 "el PIB nominal más alto de nuestra historia", de 166.000 millones

2/02/2018 - 14:22

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado este viernes que el presente 2018 va a ser "un buen año" para la comunidad autónoma, que va a alcanzar "el PIB nominal más alto de nuestra historia", de "166.000 millones de euros, 14,5 puntos por encima" del que había cuando llegó a la presidencia del Gobierno autonómico, cargo al que accedió en septiembre de 2013.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de relieve en su respuesta a la pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz le ha formulado, en el Pleno del Parlamento, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, y donde Susana Díaz ha señalado también que en este año se va a alcanzar en Andalucía un "crecimiento económico incluso por encima de las perspectivas" con las que contaban en la Junta cuando se elaboró el Presupuesto de la comunidad autónoma para este año.

Díaz ha vinculado estos datos positivos a la "estabilidad" tanto "institucional" como "política" y "económica" con la que cuenta Andalucía, cuyo Gobierno, según ha abundado, "quiere aprovechar el año que le queda a la legislatura".

La presidenta ha resaltado también el dato de las exportaciones alcanzado por Andalucía en 2017, subrayando que, por primera vez, "el sector que más ha exportado" en la comunidad autónoma no ha sido el del aceite de oliva, sino el aeronáutico y aeroespacial, así como que "uno de cada tres euros de nuestras exportaciones es de alto o medio contenido tecnológico".

Díaz ha manifestado que todo ello "no hubiera sido posible sin la inversión que han hecho nuestras empresas y el Gobierno de la Junta en innovación, investigación y desarrollo".

Ha valorado también que, actualmente, la balanza comercial de Andalucía es "positiva por segundo año consecutivo", cuando en el conjunto de España será negativa, así como que en 2017 "hemos sido líderes en creación de empleo", con "crecimiento del empleo joven, que ha sido del 40 por ciento del que se ha creado".

No obstante, la presidenta ha rechazado caer en la "autocomplaciencia, porque queremos seguir creciendo", y ha incidido en que desde la Junta van a "aprovechar al máximo la recuperación económica en todos los sectores", como el turismo, que "volverá a batir récords", el ámbito cultural, el agroalimentario y el aeronáutico.

También ha defendido que "la economía tiene que acompañarse con los derechos de las personas", y al respecto ha remarcado que "queremos ampliar y recuperar derechos", y ha dedicado un "reconocimiento especial" a los profesionales de las Urgencias de los hospitales andaluces, que en el periodo de mayor incidencia de la gripe "han hecho un esfuerzo encomiable que ha hecho que no se hayan producido las situaciones" vividas en los hospitales de otras comunidades autónomas.

Al hilo, ha destacado que en el Presupuesto de la Junta se ha contemplado el incremento "más alto en la historia del Servicio Andaluz de Salud", con "especial atención" a la Primaria, que "va a ayudar mucho en recortar las listas de espera", así como en las Urgencias y en la atención infantil temprana, y ha valorado que se haya dado "estabilidad a los 15.000 profesionales que hemos interinizado en 2017", y lanzando la oferta pública de empleo que será "la más grande que va a haber este año en el conjunto del país".

En el ámbito educativo, la presidenta ha valorado medidas como la bonificación de las matrículas universitarias, las becas al comedor y al transporte escolar, la gratuidad de los libros de texto y el apoyo a la educación de cero a tres años.

"MAL FINANCIADOS"

Díaz ha subrayado que todo eso ha sido posible a pesar de estar Andalucía "mal financiada" y de que las inversiones que llegan por parte del Gobierno central "no se corresponden con el peso" de la comunidad autónoma en el conjunto del país. En esa línea, ha indicado que "no hay quien venga" a Andalucía "que no vea el maltrato al que nos están sometiendo".

De igual modo, la presidenta ha aludido al viaje a Bruselas que ha realizado esta misma semana, para remarcar que actualmente hay un debate que afecta a la comunidad, acerca de "qué va a pasar después del 'Brexit' con los fondos de cohesión y de la Política Agraria Común (PAC)", y ha llamado la atención acerca de que mientras hay dirigentes, "como el primer ministro portugués, que defienden que se tienen que incrementar los fondos para que no haya merma en las regiones como Andalucía que lo necesitan", no ha escuchado aún al Gobierno de España "decir cuál va a ser su posición" al respecto.

La presidenta ha alertado de que el llamado 'Brexit' también "va a afectar" en Andalucía a las miles de familias que cruzan la Verja para trabajar en Gibraltar, así como "a la sanidad, la educación, el ámbito cultural, las exportaciones, la balanza comercial y a las inversiones de Reino Unido como principal inversor de nuestra tierra".

Finalmente, Susana Díaz ha advertido de que, si no hay Presupuestos Generales del Estado este año, desde Andalucía "no vamos a permitir chantaje" por parte del Gobierno ni que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "intente secuestrar a las comunidades autónomas y meternos un tajo de 800 millones". Al respecto, ha enfatizado que "hemos cumplido con el déficit y los servicios públicos, estamos creando riqueza y empleo, y ahora les toca a ellos cumplir con Andalucía".

PSOE-A INCIDE EN LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha aludido en su intervención a la reforma del modelo de financiación autonómica que los socialistas vienen demandando "desde hace mucho tiempo" y que "ha pasado a ser una urgencia absoluta", según ha afirmado.

En ese sentido, Jiménez ha argumentado que "todas las demás prioridades políticas van a depender en el futuro de que seamos capaces de presentar una propuesta conjunta en Andalucía y cambiar un modelo que es profundamente injusto" con la comunidad autónoma y está "mermando nuestra capacidad de autogobierno".

Jiménez ha apuntado que "asistimos en los últimos años a un intento de socavar la autonomía política de las comunidades autónomas a través del control y la rebaja de la autonomía financiera por parte del Gobierno del PP, al que al final siempre le sale su esencia centralista".

Ha incidido en destacar que Andalucía ha "dejado de ingresar por la mala aplicación del sistema de financiación un total de 5.522 millones de euros desde el año 2009", y "220.000 andaluces han sido expulsados del sistema, y sus necesidades de servicios públicos no han sido financiadas por el Gobierno de Rajoy, aunque sí a pulmón por la Junta".

Jiménez ha hablado así de "un castigo directo a los andaluces", y ha opinado que "no es de justicia lo que le está ocurriendo a los andaluces", ya que a la comunidad autónoma "le faltan al menos 4.000 millones de euros por los que vamos a pelear sin descanso, y cuya obtención debería convertirse en objetivo político de todos" los parlamentarios andaluces, según ha agregado.

Jiménez ha apuntado un supuesto interés en el Gobierno central para que "esto siga de esta manera", y así "poder seguir regalándole a base de prebendas fiscales a ese diez por ciento de los españoles más ricos el dinero que por justicia debería venir a Andalucía para financiar nuestros servicios públicos y autogobierno". Frente a ello, ha apelado al "interés general de Andalucía" como el que debe mover a los diputados de la comunidad.