El maestro y activista ecologista Francisco Quesada relevará a Álvaro en la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente

2/02/2018 - 14:31

El Consell quiere dar un "nuevo impulso" a esta área y niega pérdida de confianza en Àlvaro: "A veces se cubren etapas"

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El maestro especalizado en Ciencias, concejal de Compromís en Ontinyent (Valencia) y veterano activista ecologista Francisco Quesada será el sustituto de Julià Álvaro al frente de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático, tras el cese de este último aprobado por el pleno del Consell. El objetivo de este relevo es, según ha explicado la vicepresidenta, Mónica Oltra, dar "un nuevo impulso" a las políticas contra el cambio climático.

Así lo ha explicado la portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo valenciano, que ha acordado el cese a propuesta de la consellera del ramo, Elena Cebrián, como ocurre en todos los cambios en el segundo o tercer escalón del gobierno, ha precisado Oltra.

El Consell ha agradecido "encarecidamente" a Julià Álvaro los servicios prestados desde que accedió al cargo el 6 de julio de 2015, pero entiende --ha dicho la vicepresidenta-- que "se ha cumplido una etapa".

Esa nueva etapa se confía a Francico Quesada, que cuenta con cuatro años de experiencia en Ontinyent siendo responsable del área de Sostenibilidad, ha tenido responsabilidades de medio ambiente en la Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida y es miembro fundador y presidente de la Colla Ecologista l'Arrel (1991-2011). Fue premio Ciudad Sostenible en Educación Ambiental 2014, concedido por el Ministerio de Medio Ambiente.

El Consell quiere ahora impulsar las políticas contra el cambio climático con acciones "visibles y tangibles para los valencianos". Oltra se ha referido a la necesidad de finalizar el Plan Integral de Residuos, el refuerzo de la protección de espacios naturales y el cambio del paradigma de la gestión forestal, además de reforzar la función protectora del bosque mediterráneo para evitar incendios.

La vicepresidenta ha destacado que Quesada es "muy reconocido por el mundo ecologista y tiene mucha experiencia" en el sector, además de un militante "histórico de Esquerra Ecologista.

Al ser preguntada sobre los motivos del cese de Julià Álvaro, ante las diferencias entre este y la consellera Cebrián mostradas públicamente, ha incidido en que "a veces se cubren etapas" y ha negado que se deba a una pérdida de confianza. Además, ha negado que esto pueda generar cualquier tipo de brecha entre los partidos que sustentan al Consell.

También ha señalado que las designaciones se realizan "por currículum, capacidad política y técnica" y "no por ser un dirigente o no de una formación política", y que los dirigentes responden al Consell, no al partido al que pertenecen.

Según ha dicho, no está previsto "ningún cese de ningún alto cargo", aunque en materia de asesores ha precisado que es un tema que no llega al Consell.

EL SDDR "NO SE HA DESCARTADO NUNCA"

Preguntada sobre si el relevo de Àlvaro entierra el sistema de retorno de envases SDDR, Mónica Oltra ha asegurado que este sistema "no se ha descartado nunca, están en la ampliación del Botànic", pero "otra cosa son los tiempos, los ritmos". Asimismo, ha precisado que se trata de "una parte de la gestión de residuos y no la más grande, pero como tal estará presente".