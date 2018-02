Cataluña. el juez devuelve a puigdemont el escrito en que le informaba de que es diputado, por no estar personado en la causa

2/02/2018 - 14:14

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha devuelto a Carles Puigdemont el escrito que le envió el pasado 29 de enero en el que le comunicaba que había adquirido la condición de diputado del Parlament de Cataluña y que, en consecuencia, gozaba de la plenitud de derechos y prerrogativas previstos en el Estatut y el Reglamento del Parlament.

En una providencia, el instructor le recuerda que al no estar personado en la causa procede la devolución del escrito. Añade el juez que, desde el 7 de noviembre, "no se le tiene por personado en tanto en cuanto no sea hallado o se ponga a disposición de este Tribunal", por lo que procede devolver el escrito a la representación procesal de Puigdemont.

Además, el juez ha remitido a los interesados el calendario de las citaciones de investigados previstas para los días 14, 19 y 20 de febrero. Llarena ha citado el 14 de febrero a la exportavoz de la CUP Anna Gabriel y a la presidenta del grupo parlamentario Mireia Boya, para que declaren como investigadas en la causa abierta sobre el 'procés'.

El día 19 ha llamado a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la número dos en la lista de ERC, Marta Rovira, y al día siguiente al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.

