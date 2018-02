La nueva ley del juego reforzará la protección del menor y combatirá la ludopatía y los "monopolios injustificados"

2/02/2018 - 14:47

El anteproyecto entra a regular el juego online con centro operador en territorio valenciano y legaliza las apuestas de Pilota Valenciana

El Consell ha aprobado este viernes el Anteproyecto de Ley del Juego de la Comunitat Valenciana, una norma que busca reforzar las medidas de protección los eslavones "más débiles" de la cadena, como son los menores y las personas con problemas de ludopatía. Asimismo, pretende acabar con los "monopolios injustificados" en el sector ycon el "juego descontrolado", entra a regular el juego online en el territorio autonómico y legaliza las apuestas en la Pilota Valenciana.

Así lo ha avanzado el conseller de Hacienda y Modelo Econónimo, Vicent Soler, en la rueda de prensa posterior al pleno del Cosell, acompañado de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, quien ha argumentado la necesidad de la nueva normativa para adaptarse a las reformas introducidas por la ley 13/2011, de Regulación del Juego y por la ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado, a los nuevos hábitos sociales y a las nuevas formas de juego surgidas desde que se redactara la normativa hoy vigente que data de 1988.

Según el conseller, el nuevo texto trata de "conformar una regulación a medio camino entre la libertad de empresa y de mercado y también la necesaria actividad supervisable" para "proteger al jugador, la parte débil de la relación, frente a ludopatía y juego descontrolado". "Queremos un juego responsable", ha dicho.

Por este motivo, los cerca de 500.000 euros que el Consell recauda anualemente en sanciones en el ámbito del juego se destinarán a medidas de prevención y ayuda frente a la ludopatía.

En la misma línea, se reclasifican las sanciones y pasa de 'grave' a 'muy grave' la presencia de menores o personas inscritas en el Registro de Excluidos de Acceso al Juego en salones de juego. Con un solo menor dentro, la infracción comportará multas a partir de 6.000 euros, el doble que en la actualidad (3.000 euros).

Además podrá suponer la suspensión de la autorización y cierre del local por un plazo de hasta 5 años, revocación de la autorización y cierre definitivo del local, e inhabilitación para ser titutlar de autorización por un plazo máximo de 5 años.

El texto incorpora la nueva fiscalidad del Juego que se avanzó mediante la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2018 con el fin de garantizar la entrada en vigor a 1 de enero, para disponer de un único texto que incluya todos los aspectos legales y fiscales.

"FIN A MONOPOLIOS INJUSTIFICADOS"

Otra de las novedades de la norma es la "eliminación de situaciones de monopolio injustificadas e inexplicables" en el sector de los casinos. Para ello, se eliminarán las actuales restricciones a nuevos titulares de casinos.

Actualmente, los titulares de un casino pueden abrir hasta siete salas apéndice, siendo además requisito para la convocatoria de nuevos concursos de apertura de casinos que los actuales titulares agoten su posibilidad máxima de apertura de salas apéndice a razón de dos años de plazo desde que la Administración les requiera para ello. De este modo, hoy en día "se bloquea de facto la entrada de nuevos titulares de casinos durante 14 años".

La nueva ley posibilitará, cuando la Administración considere oportuno, la convocatoria de concursos para la concesión de nuevas licencias. Los titulares de un casino podrán abrir hasta dos salas apéndices en su provincia, desapareciendo cualquier límite o exigencia para la convocatoria por la Administración de nuevos concursos.

Asimismo, establece que las personas físicas o jurídicas accionistas y las sociedades titulares de la explotación de los casinos podrán participar en el capital de otras sociedades titulares de explotación de otros casinos en la Comunitat Valenciana.

SE CREA EL JUEGO ONLINE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El anteproyecto introduce la existencia del juego online valenciano, tal como existe en comunidades como Madrid, Castilla y León o País Vasco, al regular la práctica del juego no presencial a través de medios electrónicos, telemáticos o de comunicación a distancia.

Se adopta una regulación propia del juego online, estableciendo que será aquel organizado por empresas autorizadas cuya unidad central del juego (servidor) esté ubicada en el territorio de la Comunitat Valenciana.

El texto también delimita los ámbitos de competencia sobre el juego entre el Estado y la Comunitat Valenciana, señalando supuestos de necesaria autorización administrativa de la Generalitat para la apertura de locales presenciales, así como para la instalación de equipos a través de los que se participe en el juego online estatal.

Por otra parte, no se va a exigir (como venía produciéndose) tal autorización para la apertura de establecimientos públicos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y de la ONCE con el fin de comercializar sus productos. En cambio, sí se establece la necesaria autorización de la Generalitat para la instalación en otros locales públicos de terminales de venta o expedición de productos comercializados por la SELAE y la ONCE.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR EL SISTEMA ARBRITRAL DE CONSUMO

El anteproyecto, que ahora se remitirá a los órganos consultivos para que emitan informe, establece entre sus novedades que las controversias que se susciten en la práctica del Juego puedan resolverse a través de Sistema Arbitral de Consumo de la Generalitat Valenciana, frente al régimen exclusivo actual de reclamación ante la Subdirección General de Juego.

De este modo, se abre la vía a "dinamizar las quejas" que puedan producirse, ya que esta vía permitirá también satisfacer la reclamación económica, que con el régimen actual se puede atender únicamente por la vía judicial.

Por otra parte, la norma posibilita la convalidación de las homologaciones de máquinas y la de autorizaciones concedidas en otras comunidades autónomas, siempre que cumplan los requisitos de la normativa valenciana.

FLEXIBILIZACIÓN EN INSTALACIÓN DE MÁQUINAS TIPO B

El texto aprobado reduce el plazo de autorización de instalación de máquinas de 10 a 5 años, pasando a ser expresa y por ambas partes (dueño del local y empresa operadora) la solicitud de renovación por idéntico plazo.

La situación actual suponía un compromiso "excesivo" por parte de los dueños de los bares, a los que, en caso de pasárseles el plazo, se aplicaba la renovación de la instalación de máquinas por otros 10 años, ha explicado Soler.

Se suprime además la contingentación del número de máquinas B a autorizar, "rompiendo situaciones de monopolio", toda vez que no se conceden nuevas autorizaciones, quedando estancado el número de las existentes a las que en su día se concedieron.

De este modo, será el mercado el que fijará el número de máquinas operativas tipo B (actualmente, unas 25.000). Con ello se evitará el negocio de compraventa de autorizaciones y se permitirá el acceso de pequeños operadores al mercado, ha apuntado el conseller.

Paralelamente, se introduce la suspensión temporal de máquinas, que supondrá pagar únicamente por los trimestres en que la máquina esté en explotación. De este modo, la baja no supondrá, como ahora, la obligación de destrucción de la máquina, sino que ésta podrá quedar suspendida.

Por otro lado, se prohíbe hacer efectivo el pago de premios de las máquinas de apuestas en bares para evitar que se conviertan en salones de juego o de apuestas.

LEGALIZACIÓN DE APUESTAS EN LA PILOTA VALENCIANA

El Anteproyecto de Ley del Juego legaliza por primera vez la situación de las apuestas en la Pilota Valenciana, que hasta ahora se han venido llevando a cabo sin una cobertura legal y establece una tributación del 1,5% sobre los ingresos netos, definidos como las cantidades destinadas a participar en el juego, deducidos los premios satisfechos a los participantes.