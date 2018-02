Sota "no ve aceptable" que Montoro solo hable de estudiar deuda CCAA infrafinanciadas porque Cantabria también lo está

2/02/2018 - 14:58

Ve "correcta" la fórmula de Montoro para que las CCAA puedan cobrar los anticipos del sistema de financiación y pide que la "materialice ya"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, "no ve aceptable" que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo hable de estudiar la deuda que tienen con el Estado las comunidades "infrafinanciadas" y le advierte de que si solo se trata de "compensar" en la financiación autonómica a las que "protestan más" por tener menos financiación per cápita, Cantabria "no estará en esa posición". "Cantabria también está infrafinanciada", ha subrayado.

Así se ha pronunciado Sota después de que el pasado miércoles Montoro se mostrara abierto, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para hablar de la reforma de la financiación, a debatir sobre la deuda de las comunidades con el Estado, contraída en los últimos años al crear el Gobierno fondos de financiación para las autonomías que no han podido obtener recursos en los mercados. Desde 2012 y hasta 2017, ha asegurado que son más de 251.000 euros.

"Hay que ver qué parte corresponde a insuficiencias del sistema de financiación actual", dijo el ministro.

Cuestionado por este anuncio de Montoro, Sota se ha preguntado "qué se entiende por infrafinanciada" y ha señalado que en Cantabria --que es la comunidad con más financiación per cápita-- también "andamos justos" para financiar los servicios esenciales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

CREE QUE EL ACUERDO SOBRE FINANCIACIÓN, SOLO LLEGARÁ CON MÁS RECURSOS

Sota se ha mostrado "de acuerdo" con el ministro en que se evalúe el coste efectivo de los servicios que prestan las comunidades autónomas y ha vuelto a reclamar que esto se "tenga en cuenta" a la hora de las distribución de los recursos del sistema de financiación autonómica.

En ese sentido, el consejero cree que Cantabria, en su defensa de que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios en la reforma del sistema de financiación, "se va a sentir en este caso respaldada" y ha señalado que, respecto a ello, la posicion del PSOE y del grupo socialista en el Congreso de los Diputados --donde se tendrá que votar la reforma de la financiación-- es "muy clara" y "muy firme".

Sota considera que, al final, el acuerdo sobre la financiación autonómica, "si llega", "tendrá que hacerse con una mayor aportación de recursos porque los recursos actuales de las comunidades son insuficientes y están infrafinanciadas". Así, ha opinado que si hay acuerdo sobre financiación, éste "será positivo para Cantabria".

El consejero, que también ha defendido el mantenimiento del 'statu quo' en el sistema de financiación autonómica, ha resaltado que el 80 por ciento del Presupuesto regional se destina a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

"Si es por ahí, por donde el ministro va, sí, pero si es en el sentido de que algunas comunidades, porque protestan más y dicen que tienen financiación per cápita menor en comparación con Cantabria, o con La Rioja o con otras comunidades, eso ha de compensarse, nosotros ahí no estaremos en esa posición", ha advertido.

EL REAL DECRETO PARA DESBLOQUEAR LAS ENTREGAS A CUENTA

Sota ha realizado estas afirmaciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa de valoración de los datos del paro, en la que también ha sido cuestionado por la fórmula de Montoro de aprobar un Real Decreto que permita a las comunidades autónomas recibir los anticipos de las entregas a cuenta.

El consejero ha opinado que se trata de una medida que le parece "correcta", que podría haberse adoptado ya en diciembre, y, por tanto, ha pedido a Montoro que la "materialice ya".

Sota ha pedido al ministro que "formalice" esas declaraciones públicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha vuelto a reclamar la convocatoria del mismo.

"Somos los consejeros, los que participamos en este órgano, y no poodeos cada día estar escuchando declaraciones en uno u otro sentido", ha señalado Sota, que considera que es en el CPFF donde se deben debatir esas cuestiones.

Respecto a la fórmula para que las comunidades reciban los anticipos de las entregas a cuenta para poder hacer llegar a las comunidades autónomas 4.000 millones de euros que permanecen bloqueados por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, Sota ha recordado que él "siempre ha dicho que no era necesario" aprobar las cuentas de este año para que llegaran estas cantidades y ha defendido que era una cuestión de "voluntad política" del Gobierno central de Rajoy y Montoro.

En el caso de Cantabria, el Ministerio de Hacienda remitió al Gobierno una carta a principios de año en la que anunciaba que se aplazaban las entregas a cuenta del sistema de financiación para 2018 hasta que se apruebaran los Presupuestos Generales del Estado, lo que según el Ejecutivo cántabro supone recibir unos 80 millones menos.

El consejero cree que no habría "ninguna" dificultad para que este Real Decreto que permita a las CCAA recibir estas cantidades se apruebe en las Cortes.