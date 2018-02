Oltra dice que mantiene su postura sobre cómo debe ponerse en marcha À Punt y que hay gente "que ha cambiado de opinión"

2/02/2018 - 15:23

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que mantiene la opinión que ya manifestó hace "bastante tiempo", incluso antes de acceder al cargo, sobre cómo tenía que ponerse en marcha la nueva radiotelevisión pública y no ha cambiado. "Les invito a que vayan a la hemeroteca, no he cambiado de opinión, pienso lo mismo que pensaba hace tres años, dos, uno o hace seis meses", ha dicho.

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aseverado Oltra al ser preguntada sobre la valoración que hace el Consell de los resultados de las bolsas provisionales de trabajo de À Punt, en las que tan sólo el 8 por ciento son nuevas incorporaciones y el resto se trata de extrabajadores de la antigua RTVV y si considera esto justo o proporcionado.

La también portavoz del Ejecutivo ha recordado que el Consell no ha valorado nunca decisiones del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y no lo hará tampoco en este caso porque existe una ley de las Corts y el Consell "conscientemente" no tuvo la iniciativa legislativa precisamente para tener una radio y una televisión "verdaderamente de los valencianos y no un instrumento gubernamental como era en la época del PP".

Por ello, continuarán con esta "asepsia" porque "se comienza valorando las bolsas de trabajo y se acaban dictando los titulares de los telediarios". "Y eso no queremos hacerlo", ha remarcado Oltra.

Ante la insistencia sobre la opinión que le merecen no los criterios de las bolsas, sino el resultado del proceso y si considera que es proporcionado, ha señalado: "Qué quiere que le diga que no haya dicho aquí ya, fuera y en todos lados, me han caído como panes".

"Les invito a que vayan a la hemeroteca, no he cambiado de opinión, pienso lo mismo que pensaba hace tres años, hace dos, uno, seis meses", ha incidido, para resaltar el hecho de que ahora "haya gente que se ha dado cuenta y cambie de opinión".

También ha recordado al PP que "hay gente que callada estaría mejor" especialmente cuando fue este partido "quien cerró esta televisión y quien generó el lío".

Finalmente, ante la insistencia sobre si, entonces, considera que no es proporcionado el resultado de la contratación a través de las bolsas temporales, ha señalado: "Ya ha hecho la lectura, es muy listo".