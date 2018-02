Las ocho diputaciones andaluzas consolidan su unión en igualdad y lucha contra la violencia de género

Las siete diputadas provinciales andaluzas de Igualdad y el diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia de Almería, Ángel Escobar, han mantenido durante esta semana reuniones preparatorias para abordar las líneas estratégicas a seguir este año en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.

ALMERÍA, 2 (EUROPA PRESS)

Las principales líneas de trabajo que se han puesto sobre la mesa en estos encuentros., según han detallado, en un comunicado desde la Diputación de Almería, han sido la coordinación de las políticas a nivel andaluz para la no discriminación entre mujeres y hombres, la lucha contra la máxima expresión de desigualdad por razón de sexo, y el Pacto Nacional contra la Violencia de Género.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido este viernes un encuentro con los responsables de igualdad de las ocho diputaciones andaluzas, a quienes les ha pedido que "estos encuentros ofrezcan a la sociedad, principalmente a las mujeres, lo que llevan reivindicando desde hace tanto tiempo como es la igualdad".

A esta cita también han acudido la diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados, Carmen Rocío Cuello, y la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda.

El diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia de Almería, Ángel Escobar, ha explicado que estas reuniones han servido para acordar "todos los contenidos y aspectos de la campaña prevista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que decidimos el Manifiesto, que será leído en todas las diputaciones y ayuntamientos de Andalucía, y elegimos el cartel que servirá de punto de partida de la campaña".

Este año, el lema es 'El momento. #MujeresEnMovimiento', haciendo referencia, desde lo local a lo global, a todos los hastags de la corrientes feministas y reivindicativas a nivel mundial, nacional y por sectores de actuación.

El manifiesto consensuado por las áreas de igualdad de las diputaciones andaluzas destaca que "es el momento de las mujeres: no existen reivindicaciones pequeñas. Los temas que importan a las mujeres, en cada pueblo, en cada continente, nos unen a un movimiento global de cambio. Se está demostrando con movimientos poderosos, como 'La marcha de las mujeres', 'El tren de la libertad', 'Me Too', 'Times Up', 'La Caja de Pandora' o la huelga mundial de mujeres".

Estas iniciativas están sirviendo de amplificadores de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo. Además, está previsto un paro el próximo 8 de marzo, que se realizará de forma simbólica a escala mundial.

Otro de los asuntos que se han abordado durante estas reuniones de coordinación, ha sido la situación en la que se encuentra el Pacto Nacional contra la Violencia de Género, en el que sociedad e instituciones se han unido porque "solo unidos, sin mirar siglas políticas y con el único objetivo de erradicar esta lacra social, podremos conseguirlo", ha asegurado Escobar.