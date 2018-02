La capital será la coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras 2018-2020

2/02/2018 - 15:26

Sevilla ha sido designada como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) en la Asamblea General que se ha celebrado este viernes en Lleida, "un reconocimiento que representa para la ciudad un honor y una responsabilidad" en palabras de la delegada Adela Castaño, quien asegura que esta designación refuerza el trabajo que ha realizado desde el Ayuntamiento en este sentido y que se va a continuar "reforzando las acciones municipales de las Ciudades Educadoras y ampliando su radio de acción".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Según detalla, la designación no sólo conlleva la necesidad de coordinar el trabajo que se está desarrollando desde las ciudades participantes "que comparten la necesidad de establecer nuevas estrategias en materias tan sensibles como es la educación aunque no sean plenamente de competencia local como declara la Ley de Racionalización de la Administración Pública" sino que además, conllevará la organización de diferentes convenciones que tendrán su punto culminante en los Encuentros Estatales de Ciudades Educadoras, donde expertos de primer nivel aportarán reflexiones "sobre el papel que ejercemos los gobiernos locales en la construcción de un modelo de ciudad sensible a la formación de sus ciudadanos más jóvenes".

En un comunicado, el Ayuntamiento informa de que el reto que se marca esta coordinación será además la de incluir nuevas participaciones de ciudades del sur del país, para lo que se establecerá un calendario de encuentros sectoriales con localidades andaluzas.

"Todos los recursos y puntos de encuentros que se establezcan son importantes porque es la educación el único ascensor social que nos iguala por nuestro talento y nuestras capacidades, y toda la contribución que podamos hacer desde las administraciones para favorecer el desarrollo de ese talento de nuestros jóvenes resulta imprescindible", agrega.

En este marco, incide en que en todos estos encuentros se parte de la necesidad de compartir las experiencias y conclusiones del trabajo que se ha diversificado en diferentes redes temáticas. Estas conclusiones se materializaron, por ejemplo, en el primer Plan de Prevención del Absentismo y el Abandono Escolar que se definió en Sevilla durante el encuentro que tuvo lugar en diciembre con la participación de casi 60 representantes locales.

"Este I Plan Municipal supone un peldaño más en el trabajo que se comenzó en el Ayuntamiento de Sevilla de forma pionera en 2010 con la colaboración de los servicios municipales, las entidades del tercer sector y la policía local, que ha ofrecido éxitos que queremos compartir, y que necesita de más recursos y sinergias para convertir esta propuesta de trabajo en una estrategia definitiva de forma participativa", concluye.