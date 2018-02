Reunión en la Diputación para las políticas de igualdad en las provincias andaluzas y la campaña del 8 de marzo

2/02/2018 - 15:43

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido esta mañana un encuentro con las responsables políticas de los gobiernos provinciales andaluces, en el marco de los encuentros institucionales promovidos para marcar las líneas estratégicas a seguir durante este año en materia de igualdad, coordinar políticas a nivel andaluz para la no discriminación entre mujeres y hombres, luchar contra la violencia de género y materializar el Pacto Nacional contra la Violencia de Género.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

A esta cita también han acudido la diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados, Carmen Rocío Cuello, y la directora General de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda.

La diputada de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, Lidia Ferrera, ha manifestado al respecto que en la primera reunión celebrada sobre el asunto, las ocho diputaciones acordaron los contenidos y todos los aspectos de la campaña prevista para 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, incluyendo el manifiesto y el cartel, así como el lema "Es el momento", #MujeresEnMovimiento.

Ferrera, así, ha informado que en la provincia de Sevilla y en torno al 8 de marzo se llevarán a cabo acciones en todos los municipios menores de 20.000 habitantes, dirigidas a todos los colectivos que lo soliciten, jóvenes de colegios e institutos y asociaciones, fundamentalmente.

"ES EL MOMENTO"

En el manifiesto consensuado por las responsables de igualdad de las diputaciones andaluzas se destaca que "es el momento de las mujeres: no existen reivindicaciones pequeñas. Los temas que importan a las mujeres, en cada pueblo, en cada continente, nos unen a un movimiento global de cambio", en referencia a iniciativas como Me Too, El tren de la libertad, Time Up, La Caja de Pandora o la denominada huelga mundial de mujeres.

Además, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Pacto Nacional contra la Violencia de Género se dote de financiación para su puesta en marcha.

La diputada nacional por Sevilla en el Congreso de los Diputados, Carmen Rocío Cuello, ha dicho así que "la prioridad es analizar cómo se encuentra actualmente el Pacto Nacional contra la Violencia de Género una vez que se aprobó en septiembre de 2017, en qué punto estamos, el tema del presupuesto, que afecta a las Comunidades Autónomas y a las diputaciones a través de sus ayuntamientos, y ver cuáles de las medidas se han cumplido ya y qué medidas se tienen que desarrollar de forma más lenta, porque se tienen que modificar muchos artículos de varias leyes".

ACOMETER LAS ACTUACIONES

Respecto a la financiación, "en el Congreso hemos puesto de relieve, a través de una iniciativa que fue aprobada por todos los grupos políticos, nuestra preocupación porque en 2018 tenía que ponerse en marcha actuaciones con 200 millones de euros, pero no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado" para el nuevo año. "Hay herramientas y si no hay presupuesto, tiene que aprobarse un Real Decreto para poner en marcha las iniciativas", ha dicho la diputada socialista.

Por su parte, la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda, ha reclamado poner ya en marcha el citado plan y que "se planifique y organice el compromiso presupuestario". "Tenemos acciones urgentes que necesitan ser puestas en marcha de inmediato, como regular el régimen de visitas de los menores, que los municipios tengan competencias para los centros de la mujer o regular el régimen de guarda y custodia de los menores", ha dicho.