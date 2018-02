El festival Rockin Race llenará de música las calles de Torremolinos este fin de semana

2/02/2018 - 16:37

El cantante de los 60 Chris Montez regresa al auditorio municipal junto a Deke Dickerson

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El festival de música Rockin Race llega a las calles de Torremolinos este fin de semana con conciertos al aire libre y multitud de actividades, entre las que se incluye la exhibición de vehículos clásicos americanos pre-65 y clases de baile.

Las actividades gratuitas podrán disfrutarse en la plaza de la Nogalera este sábado a partir de las 12.00 horas y el domingo se instalará en la Plaza de El Remo de La Carihuela.

The Allnigth Workers, Learn to dance with cel jitterbugs y Ezra Lee actuarán en La plaza de La Nogalera, mientras que The Kaw Ligas y The Hot House Four harán lo propio el domingo en la plaza de El Remo. Además, el encuentro destaca por las sesiones musicales con los mejores DJ nacionales e internacionales, estands de discos, ropa y complementos de inspiración retro.

El público asistente al evento se caracteriza por el amor a la música y la cultura de todo lo relacionado con los años 40, 50 y 60, desde ropa, coches, instrumentos musicales, discos, etcétera.

El hotel La Barracuda también albergará su tradicional jornada musical. El sábado 3 de febrero comenzará a las 12.00 horas con la sesión de Dj Silvia, The Bullets, Dj Go, Dj Alex, The Fuzillis y Dj Rob's Big Beat. El domingo 4 de febrero, último día del festival, el establimiento despedirá el Rockin Race con un ciclo de actuaciones de 12.00 a 05.00 horas, entre las que destacan The Cactus Candies, The Bornshakers y Blind Rage E Violence.

AUDITORIO

Este sábado el auditorio municipal recibirá a Chris Montez en concierto. El cantante de Los Ángeles repetirá en el escenario torremolinense. Los asistentes podrán disfrutar también de las actuaciones de The Lonely Blue Boys, Trickbag, James Intveld, Soctty Baker y Los Rizlaz.

Precisamente, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha recibido en el Ayuntamiento al gran protagonista de la presente edición del Rockin Race Jamboree, Chris Montez. "Con artistas de la categoría y trayectoria de Montez, podemos sentirnos muy orgullosos de que eventos como este se celebren en nuestra localidad, atrayendo a muchos visitantes y a vecinos", ha sostenido.

Chris Montez fue uno de los últimos artistas del rock and roll original de los 50, aunque su gloria llegaría en realidad a comienzos de los 60 con el tema 'Let's Dance'. En 1963 debutó en Europa junto a Tommy Roe, concretamente en Liverpool, y para esa ocasión tuvieron como banda telonera a The Beatles, que todavía no habían saltado al estrellato.

En esta edición acude acompañado por Deke Dickerson, asegurando un show basado en sus primeros éxitos y recreando el famoso estilo que sería su "marca de la casa" en aquellos primeros años 60.